Sky News: британские власти извинились за провалы здравоохранения, стоившие жизни сотням младенцев

В Великобритании опубликовали независимый доклад, согласно которому систематические ошибки только в одном из отделений службы акушерства привели к гибели не менее 200 новорожденных. Глава Минздрава страны Саджид Джавид принёс извинения пострадавшим семьям и пообещал исправить ситуацию, передаёт Sky News.

Более 200 младенцев могли бы выжить, если бы они получили своевременный медицинский уход. Такие данные содержатся в отчёте о крупнейшем скандале с родильными отделениями в Великобритании, сообщает Sky News.

Согласно документу, в 94 случаях младенцы получили долговременные травмы, которых можно было избежать, включая повреждение головного мозга из-за недостатка кислорода во время их рождения. Кроме того, ошибки медперсонала привели к смерти девяти матерей.

Независимое исследование под руководством акушерки Донны Окенден изучило 1592 клинических случая с участием 1486 семей. Большинство инцидентов произошло в период с 2000-го по 2019 год в графстве Шропшир.

Согласно докладу, культура, при которой предпочтение отдаётся естественным родам, привела к нежеланию выполнять кесарево сечение и, как итог, гибели многих детей. Кроме того, персонал не мог должным образом оценить риск для пациентов, не оказывал необходимый уход за новорожденными и отказывался учиться на ошибках.

«В нашем окончательном отчёте мы обращаем внимание на то, как неудачи в уходе повторялись от одного инцидента к другому. Во многих случаях в результате такого обращения матери и дети получали пожизненные заболевания», — заявила Окенден. По её словам, у этих ошибок очевидные причины: нехватка персонала, отсутствие постоянного обучения, а также недостаток культуры взаимодействия с семьями.

«Это отделение (Национальной службы здравоохранения. — ИноТВ) имело склонность обвинять в плохих результатах самих матерей, причём в некоторых случаях даже в их собственной смерти. Особенно поражает то, что на протяжении более двух десятилетий эти проблемы не оспаривались внутри организации, и она не привлекалась к ответственности внешними органами», — отметила автор доклада.

«Отчёт Донны Окенден рисует трагическую и мучительную картину неоднократных неудач в лечении на протяжении двух десятилетий», — заявил глава Минздрава Великобритании Саджид Джавид. «Всем семьям, которые так сильно пострадали, я приношу свои извинения. Доклад ясно показывает, что вас подвела та самая служба, которая должна была помочь вам и вашим близким привнести жизнь в этот мир», — добавил он, пообещав принять изменения в системе здравоохранения на местном и национальном уровне.

«Этот доклад должен стать переломным моментом для службы акушерства по всей стране, — заявил Sky News отец одного из погибших младенцев Ричард Стэнтон. — Нельзя допустить повторения трагедии такого масштаба».

«Я хотела бы, чтобы какой-нибудь представитель отделения сел и поговорил со мной с глазу на глаз, — призналась в интервью телеканалу Джули Роулингс, дочь которой умерла через 23 часа после родов. — Они до сих пор этого не сделали. Они извинились через СМИ, они извинились перед всеми семьями через СМИ, но они ни разу не беседовали с семьями лично».