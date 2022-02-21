Times: суррогатные матери опасаются, что их заставят покинуть Украину

На фоне роста опасений относительно возможного вторжения России на Украину экономика страны терпит серьёзные убытки. Как отмечает The Times, это сказывается и на отрасли, в которой Украина стала одним из лидеров во всём мире — суррогатном материнстве. Потенциальные родители из-за границы отменяют свои планы на поездку в страну, а те, чьи суррогатные матери уже вынашивают ребёнка, опасаются за их безопасность.

Угроза возможного российского вторжения, о «неминуемости» которой неоднократно заявляли в США, уже обошлась украинской экономике в «миллиарды долларов», также сказавшись на индустрии суррогатного материнства, процветающей на Украине, сообщает The Times.

Сразу несколько пар, проживающих в Европейском союзе, обратились к адвокатам со «странным» вопросом, могут ли они заставить суррогатную мать, вынашивающую их ребёнка, покинуть Украину. С тем же вопросом к адвокатам обращаются и сами украинки, предоставляющие подобные услуги богатым иностранцам.

По словам украинского адвоката Сергея Антонова, работающего с суррогатными матерями, к нему уже обратились агентства, представляющие несколько пар в Европейском союзе, с вопросом, смогут ли они попросить свою суррогатную мать переехать в соседние страны, например в Грузию. Эти пары опасаются за безопасность своих детей, так как вынашивающие их женщины живут в городах, которые в скором времени, по их мнению, могут стать зоной боевых действий.

«У суррогатных матерей уже есть свои собственные дети, и это действительно усложняет дело, потому что они не могут просто оставить своего ребенка и отправиться на суррогатное материнство в другую страну», — заявил Антонов.

Как отмечает издание, Украина является одним из лидеров по предоставлению услуг суррогатного материнства иностранцам, однако, как и другие отрасли, индустрия оказалась в состоянии хаоса на фоне угрозы российского вторжения. По словам специалистов, потенциальные родители отменяют свои планы на поездку в страну, а те, чьи суррогатные матери уже вынашивают ребёнка, опасаются за их здоровье.

Хотя российские войска не пересекали границу, эффект сохраняющейся угрозы оказал серьёзное экономическое воздействие на одну из беднейших стран Европы. Гривна обесценилась примерно на 5%, а украинские облигации уже потеряли 10% своей стоимости на фоне вывода иностранными и местными инвесторами своих средств.

«Нынешняя ситуация уже обошлась в миллиарды долларов. И, безусловно, обойдётся ещё намного больше», — заявил украинский эксперт по международным финансам и экономике Руслан Спивак.

В индустрии суррогатного материнства кризис также обнажил глубокие различия и неравенство между «бедными украинскими женщинами», которые за вынашивание детей получают от £10 тыс. до £15 тыс., и «богатыми биологическими родителями за рубежом».

Когда суррогатная мать из Киева, находящаяся на шестом месяце беременности, позвонила на прошлой неделе в фирму Антонова, чтобы спросить, могут ли её заставить покинуть страну, ей ответили, что это невозможно по условиям контракта. Тем не менее, так как ситуация не улучшается, агентства и клиники «готовятся к худшему». Некоторые, по словам Антонова, уже просят увеличить депозит на случай, если суррогатных матерей придётся эвакуировать с Украины.

Несмотря на отсутствие официальных данных, по оценкам независимых экспертов, ежегодно на Украине от суррогатных матерей рождается не менее 2 тыс. детей. Потенциальных родителей, которые часто являются выходцами из Западной Европы или Китая, привлекают относительно низкие цены и законодательство, предоставляющее биологическим матери и отцу полные родительские права с момента зачатия ребёнка. При этом некоторым украинским женщинам суррогатное материнство может дать такие деньги, которые иначе было бы практически невозможно получить.

Юлия, 29 лет, мать троих маленьких детей, находится на седьмом месяце беременности своим первым суррогатным ребенком. Она живёт в Краматорске, в Донецкой области, но не беспокоится, что её эвакуируют. «Никто не паникует, всё в порядке», — рассказала девушка по телефону. Родители ребенка, по её словам, «как и все остальные, беспокоятся о ситуации, о ребёнке, но не больше, чем обычно».

По словам Виталия Радько, специалиста по репродукции из клиники в Киеве, девять из десяти пар уже отменили своё лечение, так как полагают, что сейчас опасно ехать на Украину.

Как отмечает The Times, в случае полномасштабного вторжения там планируют эвакуировать суррогатных матерей и оплодотворенные эмбрионы, ожидающие имплантации, во Львов, на западе Украины у границы с Польшей. Однако если кто-то из женщин откажется ехать, они могут остаться. Больше всего там опасаются, что иностранцы могут отказаться от сотрудничества с предприятиями на Украине, обратив свои взоры на другие страны.