На востоке Украины, недалеко от линии соприкосновения, два артиллерийских снаряда попали в детский сад, передаёт CNN. Корреспондент канала Кларисса Уорд побывала на месте событий и отметила, что, к счастью, в момент удара дети находились в другом помещении и никто из них не пострадал.
Давайте взглянем поближе на детский сад на востоке Украине, который пострадал от артиллерийского огня. Пока неясно, кто первым открыл огонь. Украинский президент назвал этот артобстрел крупной провокацией.
Корреспондент CNN Кларисса Уорд посетила повреждённую школу* и объяснит, почему это было крайне опасным инцидентом.
КЛАРИССА УОРД, корреспондент CNN: Этот детский сад находится менее чем в трёх милях от так называемой линии соприкосновения — линии фронта. И свидетели в этой местности заявили, что этим утром приблизительно в 8 или 9 часов утра до них начали доноситься звуки артобстрела, которые были настолько громкими, что они могли слышать свист пролетавших мимо снарядов. Два из них попали сюда, в этот детский сад. Давайте посмотрим.
ЖЕНЩИНА:Наши детки позавтракали, пошли на коврик гулять.
КЛАРИССА УОРД:Она говорит, что дети, к счастью, находились вон там: завтракали и играли…
ЖЕНЩИНА: Можете пройти посмотреть.
КЛАРИССА УОРД: …но если бы они были в том помещении, то история сложилась бы совсем иначе.
КЛАРИССА УОРД (в повреждённой комнате): Именно сюда, по словам украинских военных, угодил один из тех артиллерийских снарядов, и вы можете видеть, что в этой комнате дети играли каждый день. Случилось так, что этим утром в момент удара в этой комнате не было детей. Однако три человека, которые работают в этой школе, точнее в детском саду, сейчас находятся на лечении из-за полученных сотрясений.
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