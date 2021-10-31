Wirtualna Polska: для украинок суррогатное материнство — это способ заработать
Якуб Кортус, автор книги о суррогатном материнстве в Польше и на Украине, рассказал порталу Wirtualna Polska, почему пары из его страны активно прибегают к данной услуге у восточных соседей. Так сложилось, говорит Кортус, что международным центром бизнеса, связанного с суррогатным материнством, стала Украина, и поляки едут в первую очередь во Львов, расположенный недалеко от границы. Там работают три профильные клиники, кроме того, есть много мест, специализирующихся на репродуктивной медицине. Польские семьи активно пользуются их услугами как по искусственному оплодотворению, так и по поиску суррогатных матерей. В одной из клиник ему рассказали, что в период пандемии к ним обращалось до пяти польских пар в месяц.
«На Украине более либеральные законы, в Польше для государственного руководства этой темы как будто не существует. Оценить, сколько людей пользуется у нас услугами суррогатных матерей, невозможно. Я могу только констатировать, что многие поляки прибегают к их помощи на Украине», — говорит Кортус.
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