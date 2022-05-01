France 2: бесконечный карантин — в китайских городах у запертых по домам жителей сдают нервы

Во многих крупных городах Китая уже пятую неделю продолжается жёсткий карантин, и доведённые до предела жители проводят протестные акции из окон квартир, передаёт France 2. Спасаясь от локдауна, экспаты по возможности возвращаются на родину: по предположениям экспертов, власти продолжат политику «нулевого коронавируса» по крайней мере до осени, когда состоится XX съезд Коммунистической партии Китая.

Сегодня вечером концерт кастрюль в городе продолжается. Жители требуют еды и пишут об этом даже на стенах домов.

ЖЕНЩИНА: Мы взаперти уже месяц! У меня кончились даже яйца, даже товары первой необходимости — рис и масло!

Прошло пять недель с тех пор, как людей заперли по домам.

АВТОР ВИДЕО: Посмотрите: всё забаррикадировано, ни одного открытого магазина. Они даже забаррикадировали некоторые улицы.

Меры становятся всё более жёсткими, и им не видно конца и края.

БАЗИЛЬ ДЕМЁР, предприниматель: Последний чемодан — и в аэропорт.

Поэтому некоторые решают избежать карантина. Единственный выход — уехать из Китая. Это настоящая полоса препятствий. Базиль Демёр, живущий в Китае уже 10 лет, купил билет обратно в Париж.

БАЗИЛЬ ДЕМЁР: Пять минут как выехали, и уже первый КПП.

Проехать могут только несколько машин с разрешениями. Стоимость поездки — 200 евро: в 10 раз выше, чем в обычное время.

В аэропорте ни души, объявлено о посадке на два рейса. Француз испытывает облегчение.

БАЗИЛЬ ДЕМЁР: Приходится действовать по обстоятельствам. Мы думали — ладно, уже целый месяц мы работаем из дома, но сколько ещё это продлится? Так что я решил, что уеду сейчас, потому что через месяц, два ситуация, может быть, так и не поменяется.

В других городах — например, Гуанчжоу на юге Китая, — делается всё для остановки распространения вируса. Вчера в аэропорту обнаружили четыре возможных случая коронавируса, после чего отменили сотни рейсов, а четверть жителей города прошли тестирование.

Здесь, в столичном Пекине, также введены чрезвычайные меры. За неделю выявили меньше 200 больных и провели экспресс-тестирование 20 миллионов жителей. Власти обосновывают своё решение не пытаться наладить жизнь с COVID-19:

ЛИ БИН, заместитель министра здравоохранения Китая: Если мы ослабим меры, вирус быстро распространится и приведёт к большому количеству тяжёлых и даже смертельных случаев заболевания, а наша система здравоохранения не выдержит такого давления.

АРНО МИГЕ, корреспондент французского телевидения в Китае: Многие обозреватели прогнозируют, что такая политика «нулевого коронавируса» продлится по крайней мере до XX съезда Коммунистической партии Китая, который пройдёт осенью. На нём президент Си Цзиньпин должен получить третий мандат. Таким образом, до этого времени главный идеолог этой политики вряд ли сменит курс.