Times: из-за новой вспышки заболеваемости всех жителей Пекина проверят на коронавирус

Пекин ужесточает антиковидные меры в связи с новой вспышкой заболеваемости, сообщает Times. Власти объявили о начале массового тестирования населения на коронавирус и запретили горожанам покидать те административные районы, в которых они проживают. Как отмечает издание, с пятницы в городе было выявлено 80 новых случаев заболевания. Население столицы опасается повторения ситуации в Шанхае, где из-за строгого локдауна жители больше месяца не могли покидать свои дома.

Власти Пекина объявили о начале массового тестирование населения на коронавирус и ограничили горожанам свободу передвижения тем административным районом, где они проживают, сообщает Times.

С пятницы в Пекине было выявлено 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Городские власти заявили, что за пять дней в столице было протестировано уже более 3 млн человек. «Вспышка в Пекине стремительно набирает обороты», — заявил представитель администрации Пекина Сюй Хэцзянь, добавив, что попытки остановить распространение вируса в столице «достигли критической фазы».

Объявление о массовом тестировании заставило жителей Пекина опасаться повторения ситуации в Шанхае, городе с населением 25 миллионов человек, где власти также старались сдержать распространение коронавируса. В результате десятки тысяч жителей Шанхая были помещены в карантинные лагеря. Другим пришлось оставаться в своих квартирах в течение месяца. В городе наблюдалась нехватка продовольствия. В результате действия властей не смогли остановить вспышку инфекции.

Во вторник утром государственная газета Beijing Evening News опубликовала на первой полосе заголовок: «Не волнуйтесь! В предметах первой необходимости нет недостатка, а цены стабильны». Рядом были размещены фотографии забитых овощами полок магазинов. Подобным образом власти пытаются сдержать ажиотажный спрос в супермаркетах Пекина, вызванный объявлением о массовом тестировании.

Тем не менее, власти рекомендовали жителям столицы воздержаться от выезда за пределы своих административных районов за исключением случаев крайней необходимости, в том числе во время празднований Дня труда. Кроме того, в городе запрещены массовые собрания, в том числе для проведения культурных и спортивных мероприятий и выставок.

В течение следующих пяти дней жители 10 из 15 районов города будут протестированы трижды. Ху Сицзинь, бывший главный редактор газеты Global Times, заявил, что действия Пекина покажут, что китайский мегаполис может успешно реализовать политику «нулевой терпимости» к коронавирусу. Однако он добавил, что, если «омикрон» не удастся взять под контроль, властям, возможно, придётся пересмотреть свой подход, пишет Times.