France 3: жители Китая недовольны новым жёстким карантином

На фоне захлестнувшей Китай волны COVID-19 власти пошли на радикальные меры: во многих городах введён строгий карантин, больных или контактировавших с ними в добровольном или принудительном порядке отправляют в карантинные центры, передаёт France 3. По всей стране ощущается недовольство раздражённого населения — некоторые жалуются на нехватку еды, другие хотят вернуться к привычной жизни.

Это видео пугает.

КИТАЕЦ: Я тебе разве не говорил — не выходить!

Этот мужчина вышел из дома. В наказание ему сбривают волосы. Власти провинции Шаньдун завели дело.

Здесь доставщика прижимают к земле: он не должен был находиться на улице во время карантина.

На другом видео мужчины в защитных костюмах насильно сажают в автобусы больных коронавирусом, чтобы отправить их в карантинные центры. Потому что в Китае всех больных или контактировавших с ними необходимо изолировать, добровольно или принудительно.

После того как в начале марта в Китае начался новый виток пандемии, во многих городах ввели радикальные меры: 100 миллионов китайцев сидят на карантине. Как здесь, в Шанхае, прогулки разрешаются только на несколько минут, чтобы пройти тестирование. На улицах встречаются только административный персонал, охранники, полицейские и волонтёры. В это время остальные люди сидят по домам или лежат в полевых госпиталях. Их число выросло: в Шанхае свыше 100 тысяч больных.

Власти наладили логистику и снабжение продуктами питания, но в стране всё больше ощущается недовольство раздражённого населения. Повсюду в Китае, как лихорадка, растёт напряжение. Некоторым не хватает еды, другие хотят работать.

ГОЛОС В МЕГАФОНЕ: Условия для выхода из карантина одинаковы для всех. Мы собираемся найти для вас выход.

ТОЛПА: Дайте нам выйти! Дайте нам выйти!

АРНО МИГЕ, корреспондент французского телевидения в Китае: Спустя два года после начала пандемии Китай, похоже, захлестнула новая волна. Однако власти вновь подчеркнули: они не оставят свою стратегию «нулевого коронавируса» и её радикальные меры, которые могут приводить к злоупотреблениям.