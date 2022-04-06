Ouest-France: в Китае выявили рекордные 20 тысяч новых случаев COVID-19

За последние 24 часа в Китае зарегистрировали свыше 20 тысяч новых заболевших коронавирусом — вариант «омикрон» смог прорваться сквозь жёсткую стратегию «нулевой толерантности» к вирусу, пишет Ouest-France. Большинство больных проживает в крупнейшем городе страны Шанхае, который сейчас почти полностью закрыт на карантин.

В среду Китай объявил о рекордных 20 тыс. новых случаев коронавируса за последние 24 часа, сообщает Ouest-France.

Как рассказывает издание, страна, где в 2019 году был впервые обнаружен COVID-19, смогла к марту 2021 года остановить распространение эпидемии благодаря чрезвычайно строгим мерам. Однако вариант «омикрон» прорвался сквозь стратегию «нулевой толерантности» к вирусу, и теперь ежедневные показатели, по официальным данным, превышают число заболевших в первую волну в Ухани.

Так, самая густонаселённая страна в мире объявила в среду о выявлении 20 472 новых случаев заболевания за последние 24 часа. По сравнению с другими странами, это незначительная цифра, но не для Китая, где ещё в феврале общее число выявленных больных в день едва превышало сотню человек. Порог в 10 тыс. новых случаев страна преодолела только в воскресенье. В то же время, как уточняет Министерство здравоохранения, не было зафиксировано ни одной новой смерти от коронавируса — о двух последних жертвах было официально объявлено в середине марта.

В статье отмечается, что более 80% новых заболевших приходится на Шанхай — крупнейший город страны, в котором проживает 25 млн жителей. С прошлой недели он практически полностью помещён на карантин. По информации агентства «Синьхуа», местные власти переоборудуют огромный выставочный центр в полевой госпиталь на 40 тыс. коек.

Несмотря на то что большинство больных в Шанхае бессимптомные, каждого человека с положительным результатом тестирования, в том числе ребёнка, помещают на изоляцию в специальный центр. Такой подход раскритиковали в соцсетях: детей, даже грудничков, отрывают от родителей, если у них положительный результат тестирования, а у родителей — отрицательный.

На этих выходных службы здравоохранения заявили, что в городе Сучжоу в 70 км от Шанхая обнаружена новая мутация варианта «омикрон», которая ранее не встречалась в национальных и международных базах данных, пишет Ouest-France.