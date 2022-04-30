France 24: Китай стремится не допустить всеобщего карантина в Пекине

Массовые ПЦР-тестирования граждан в Пекине связаны со стремлением китайских властей не допустить повторения ситуации с Шанхаем, когда 25-миллионный город закрыли на карантин, сообщает France 24. При этом Пекин не собирается отказываться от своей жёсткой стратегии нулевой терпимости к коронавирусу, подчёркивая долгосрочную правильность такого подхода.

Здравоохранительные власти Пекина ведут гонку со временем, пытаясь выявлять случаи заражения коронавирусом. В районе Чаоян проходит третий этап массового тестирования: смысл заключается в том, чтобы осуществлять ПЦР-тесты, отслеживать вирус и проводить изоляции с целью избежать общегородского карантина, как в Шанхае.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Я думаю, что муниципальное правительство Пекина не будет действовать, как шанхайские власти. В Пекине не будет такой вспышки, как в Шанхае, потому что она была вызвана ослаблением мер предосторожности и контроля.

Около месяца назад власти ввели всеобщий карантин в 25-миллионной экономической столице Китая. Примерно половине жителей сейчас разрешили выходить из домов, но многим из них нельзя выходить за пределы своих жилых комплексов. Миллионы других жителей по-прежнему заперты в квартирах. Новые заражения приводят к увеличению сроков карантина, а также к нехватке необходимых продуктов. Иногда жители организуют у своих окон протесты, требуя поставок еды. Тем не менее китайские власти продолжают придерживаться своей политики нулевой терпимости к коронавирусу, заявляя, что долгосрочная цель перевешивает краткосрочные неудобства.

ЛЯН ВАННИАН, руководитель группы по борьбе с распространением коронавируса: Битва против пандемии коронавируса — это война. Оборонительная война, народная война. Мы должны понимать, что вирус — это преступник, который тянет вниз экономику.

Жители Пекина и Шанхая не единственные, кто сталкивается с карантином: примерно 118 миллионов граждан Китая сейчас проживают в условиях карантинов разной степени строгости. Это влияет на жизни людей и их имущество. В минувшую пятницу политбюро КПК анонсировало планы по поддержке экономики. Пандемия и украинский кризис усиливают давление на правительство во время важного года: ожидается, что этой осенью президент страны Си Цзиньпин пойдёт на беспрецедентный третий по счёту срок правления.

Дата выхода в эфир 29 апреля 2022 года.