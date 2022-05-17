Обозреватель CNN: полезные друзья Путина в ЕС и НАТО мешают Западу противодействовать России

У Путина оказалось достаточно союзников в ЕС и НАТО, чтобы мешать усилиям Запада в сфере противодействия России, пишет обозреватель CNN Дэвид Андельман. По мнению автора, западным альянсам нужно сделать так, чтобы позиции таких лидеров, как Виктор Орбан и Реджеп Тайип Эрдоган, перестали играть какую-либо роль в этих блоках.

У российского президента Владимира Путина достаточно союзников, чтобы мешать усилиям западных альянсов сорвать его амбициозные планы, вбив поглубже клин между странами — членами этих альянсов, что полностью соответствует его целям, пишет обозреватель CNN Дэвид Андельман.



Так, ближайший союзник Путина в Европейском союзе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пригрозил наложить вето на предложенные санкции в отношении российской нефти, которые были одобрены другими 26 членами ЕС.



Схожая ситуация в НАТО: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не одобряет возможное присоединение к блоку исторически нейтральных держав — Финляндии и Швеции, в то время как остальная часть альянса поддерживает их вступление.



Имея таких полезных друзей в лице Орбана и Эрдогана, у Путина есть все возможности для того, чтобы «безнаказанно продолжить свой нынешний путь на Украине или за её пределами», пишет автор.



Уже появилось множество различных идей о том, как справиться с этими кризисами, которые угрожают подорвать способность, а, возможно, и волю этих блоков противостоять Кремлю напрямую.



Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе отправилась в Будапешт, чтобы встретиться с Орбаном. Но в конце концов она сообщила лишь о том, что ей удалось «прояснить вопросы» с венгерским лидером.



Значительные дипломатические усилия также были направлены на то, чтобы убедить Эрдогана изменить курс, хотя он продолжает осуждать Финляндию и Швецию за оказываемую ими помощь борцам за независимость из Рабочей партии Курдистана, которую Анкара называет террористической организацией.



И мало кто хочет рискнуть потерять крупнейшую после США постоянную армию в НАТО, особенно ту, которая также контролирует стратегический пролив Босфор и имеет доступ к Чёрному морю.



Так что же делать с этими токсичными задержками со стороны Венгрии и Турции?



«Ответ, к сожалению, прост — играть в ту же игру, в которую Путин играет уже много лет. Когда вы не можете выиграть по традиционным правилам, обойдите их», — пишет Андельман.



По его мнению, в нынешнем случае нужно сделать так, чтобы Орбан и Эрдоган не играли никакой роли. Остальные 26 членов ЕС должны просто ввести нефтяное эмбарго. А НАТО должно просто проложить путь для вступления Швеции и Финляндии в альянс.



Что самое худшее, что могут сделать Венгрия или Турция – подать в суд? Выйти из блоков? В любом случае идея об исключении Турции из НАТО озвучивалась уже неоднократно, особенно после того, как Эрдоган три года назад купил у России российские системы ПВО С-400.

Возможно, сейчас именно тот момент, когда нужно просто дать отпор этим одиноким автократам, сумевшим глубоко проникнуть в западные демократические институты, пишет обозреватель CNN Дэвид Андельман.