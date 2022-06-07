Глава Минфина США: Вашингтон хочет сохранить поток российской нефти на мировые рынки

Короткая ссылка
Соединённые Штаты заинтересованы в сохранении потоков российской нефти на мировые рынки. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.
Глава Минфина США: Вашингтон хочет сохранить поток российской нефти на мировые рынки
  • Gettyimages.ru

«Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию», — приводит РИА Новости слова Йеллен на слушаниях в конгрессе.

При этом она отметила, что целью американских властей остаётся ограничение нефтяных доходов Российской Федерации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нефтяное эмбарго на российскую нефть усугубляет положение США и выходов у страны нет.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что Европе и США невыгоден дефицит нефти из-за антироссийских санкций, поэтому Россия может компенсировать потери от эмбарго.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить