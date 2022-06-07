Глава Минфина США: Вашингтон хочет сохранить поток российской нефти на мировые рынки

Соединённые Штаты заинтересованы в сохранении потоков российской нефти на мировые рынки. Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен.

«Чего мы хотим, так это того, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировые рынки с целью сдерживания роста глобальных цен на нефть и избежания скачка, который способен спровоцировать мировую рецессию», — приводит РИА Новости слова Йеллен на слушаниях в конгрессе.

При этом она отметила, что целью американских властей остаётся ограничение нефтяных доходов Российской Федерации.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нефтяное эмбарго на российскую нефть усугубляет положение США и выходов у страны нет.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков в беседе с НСН выразил мнение, что Европе и США невыгоден дефицит нефти из-за антироссийских санкций, поэтому Россия может компенсировать потери от эмбарго.