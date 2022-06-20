Reuters: Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного уровня

Короткая ссылка
Китай в мае увеличил импорт нефти из России на 55% в годовом выражении, месячный объём поставок стал рекордным, пишет Reuters со ссылкой на данные таможни КНР.
Reuters: Китай увеличил импорт нефти из России до рекордного уровня
  • AP

«Импорт нефти из России в Китай в мае вырос на 55% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордного уровня, вытеснив Саудовскую Аравию с первого места среди поставщиков», — пишет агентство.

По его данным, импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан, а также морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил в мае почти 8,42 млн т.

Ранее Reuters также сообщил, что объём закупок Индией угля из России с 27 мая по 15 июня увеличился примерно в шесть раз, а нефти — в 31 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT выразил мнение, что экспорт российской нефти будет увеличиваться, поскольку спрос на сырьё есть как в Азии, так и в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить