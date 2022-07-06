«Пиар-акция США»: как развивается ситуация вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО

В Североатлантическом альянсе подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к блоку. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал это событие историческим, добавив, что двери альянса по-прежнему открыты для стран, готовых внести вклад в дело общей безопасности. Накануне Хельсинки и Стокгольм завершили переговоры о вступлении в НАТО, подтвердив своё желание и способность исполнять политические, юридические и военные обязательства, связанные с членством в блоке. По мнению экспертов, поспешность процесса вступления Финляндии и Швеции в НАТО объясняется желанием руководства организации во главе с США продемонстрировать миру, что Североатлантический альянс якобы по-прежнему могущественен и способен расширяться, создавая при этом новые угрозы России.

В НАТО подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к альянсу, сообщила пресс-служба организации.

«Во вторник, 5 июля 2022 года, в штаб-квартире альянса в присутствии министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто и министра иностранных дел Швеции Анн Линде послы стран НАТО подписали протоколы о вступлении Финляндии и Швеции», — говорится в заявлении.

В начале церемонии подписания документов генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это «поистине исторический момент».

«Это знаменует начало процесса ратификации. Двери НАТО по-прежнему открыты для европейских демократий, которые готовы и желают внести вклад в дело нашей общей безопасности», — сказал он.

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Во время пресс-конференции после подписания протоколов о присоединении Столтенберг заявил, что многие страны Североатлантического альянса гарантировали безопасность Финляндии и Швеции ещё до получения ими членства в блоке. Кроме того, по его словам, НАТО нарастило своё присутствие в регионе, в том числе в рамках проведения большего числа учений.

Финляндия и Швеция 4 июля завершили переговоры о вступлении в Североатлантический альянс, сообщила пресс-служба организации.

«Обе страны официально подтвердили своё желание и способность исполнять политические, юридические и военные обязанности и обязательства, связанные с членством в НАТО», — говорится в заявлении.

Отмечается также, что подписанные протоколы о вступлении будут отправлены во все страны альянса «на ратификацию в соответствии с их национальными процедурами».

В день подписания протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что Минобороны РФ прорабатывает возможные варианты ответа в случае размещения военной инфраструктуры блока вблизи российских границ.

«Соответствующие планы там есть, работа ведётся по обеспечению нашей безопасности», — сказал Песков.

Как заявил ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам, активное наращивание военных сил и средств на восточном фланге не только ведут к «эскалации напряжённости и дестабилизации европейской безопасности», но и явно противоречат Основополагающему акту Россия — НАТО, который де-юре продолжает действовать.

Церемония подписания протоколов о присоединении к НАТО Финляндии и Швеции

© nato.int

«Россия, отстаивающая свои национальные интересы и суверенитет, объявлена США и их союзниками врагом», — добавил Патрушев, выступая в Хабаровске на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности РФ на Дальнем Востоке.

Он также напомнил, что США и их сателлиты отказались вести с российской стороной конструктивный диалог в сфере стратегической стабильности и полностью проигнорировали требования Москвы о гарантиях безопасности.

Путь в альянс

Напомним, 29 июня страны НАТО в совместной декларации по итогам саммита альянса в Мадриде заявили, что приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами блока.

«Присоединение Финляндии и Швеции укрепит их собственную защиту, сделает НАТО сильнее и повысит безопасность в Евро-Атлантике», — утверждается в документе.

Позже в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена отреагировать зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.

«Только они (Хельсинки и Стокгольм. — RT) должны ясно и чётко себе представлять, что раньше не было никаких угроз для них, теперь в случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы для территорий, откуда создаются угрозы нам», — подчеркнул российский лидер.

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Путин также назвал НАТО «рудиментом холодной войны».

«И он (альянс. — RT) нужен только как инструмент внешней политики Соединённых Штатов, для того чтобы держать в повиновении своих сателлитов. Ничего другого здесь нет», — подчеркнул президент России.

В свою очередь, замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил 1 июля, что расширение НАТО в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции ухудшит военную обстановку в регионе Балтийского моря. По его словам, эти территории превратятся из самых спокойных в Европе в арену военного соперничества.

Впрочем, как пишут западные СМИ, процесс вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс может затянуться из-за позиции Турции, которая ранее выступала против такого расширения блока, однако потом сняла свои претензии и подписала меморандум с этими двумя странами.

Однако 1 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что вступление этих двух государств может быть заблокировано Анкарой, если Хельсинки и Стокгольм не выполнят обещания, связанные в том числе с поддержкой турецкой стороны в борьбе с терроризмом.

При этом президент США Джо Байден уже направил в конгресс письма о приёме Финляндии и Швеции в НАТО. Текст документов опубликовала пресс-служба Белого дома 2 июля. Как отмечается, американский лидер также представил конгрессменам соответствующие отчёты о вступлении двух стран в Организацию Североатлантического договора.

Символика НАТО / флаги Финляндии и Швеции

Legion-Media

«Компенсировать имиджевые потери»

Как отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, поспешность завершения переговоров Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО и подписания соответствующих протоколов говорит о том, что руководство альянса во главе с США хочет продемонстрировать миру, что блок якобы «по-прежнему могущественен» и способен расширяться, создавая при этом новые угрозы России.

«Для Вашингтона, истинного режиссёра этого спектакля, самое главное — продемонстрировать всему миру новое расширение НАТО на восток, чтобы компенсировать те имиджевые потери, которые альянс несёт в результате украинского кризиса. Запад массово поставляет оружие Киеву, а российские войска всё равно продвигаются вперёд. Вся эта история с присоединением Финляндии и Швеции призвана показать, что НАТО якобы по-прежнему сильная и мощная структура, которая диктует свои условия миру и угрожает интересам РФ», — заявил аналитик в беседе с RT.

По словам Шаповалова, ускоренный процесс присоединения Финляндии и Швеции к блоку — своего рода пиар-акция США, призванная убедить мир в дееспособности НАТО и его привлекательности для других стран. Впрочем, по мнению эксперта, процесс ратификации протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в альянс может быть затянут из-за позиции Турции.

«Анкара постарается испортить эту игру Вашингтону, Стокгольму и Хельсинки, выдвигая новые требования в сфере борьбы с терроризмом. Турецкая кампания ещё не завершилась, и Анкара ещё потреплет нервы Швеции и Финляндии. Всё это отсрочит вступление двух стран в блок, однако нельзя исключать, что до конца текущего года государства могут уже присоединиться к НАТО», — сказал эксперт.

При этом Шаповалов считает, что текущая «антироссийская активность» Североатлантического альянса не только нарушает всё ещё действующий Основополагающий акт Россия — НАТО, но и крайне негативно влияет на систему безопасности во всём мире.

«Альянс давно нарушает международные нормы. Ситуация вокруг формирования новых угроз безопасности РФ доказывает, что для блока никаких правил не существует. Всё это создаёт дополнительную напряжённость и нестабильность», — уверен эксперт.

По мнению Шаповалова, на агрессивные шаги НАТО в случае присоединения Финляндии и Швеции к блоку со стороны России последует зеркальная реакция, касающаяся укрепления её военного потенциала в Балтийском регионе.

«Если всё-таки на территории Финляндии и Швеции будет размещена инфраструктура НАТО, это будет угрожать РФ. И Россия вынуждена будет усилить своё военное присутствие на границе с Финляндией. Создание на финской и шведской территориях натовских баз значительно ослабит безопасность двух скандинавских стран, поскольку Москва не будет бездействовать. Она усилит меры защиты на северо-западе от угроз со стороны НАТО, в том числе за счёт перспективных вооружений», — заявил аналитик.

Финские военные

AFP

© Alessandro RAMPAZZO

Как отметил Шаповалов, для Финляндии и Швеции не исходило никаких угроз со стороны России.

«При этом для РФ и мира в целом главную опасность представляет военный блок НАТО, который ведёт себя агрессивно и намерен расширяться у российских границ. При этом страны блока уже заявляют, что Балтийское море превращается во внутринатовское. Однако для России чрезвычайно важно обеспечить безопасность своих интересов в Балтийском море», — считает эксперт.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов также отметил, что появление Финляндии и Швеции в составе НАТО может повлечь определённые угрозы для России.

«Во-первых, Балтийское море полностью становится контролируемым странами НАТО, за исключением узких полосок в районе Калининграда и Санкт-Петербурга. Кроме того, у альянса появляется возможность усилить позиции при входе в акваторию Северного морского пути, который представляет колоссальный интерес для Запада, поскольку он короче традиционного маршрута через Суэцкий канал и Индийский океан. Поэтому борьба за Северный морской путь будет разворачиваться стремительно», — сказал аналитик.

Впрочем, как полагает Кнутов, Россия имеет все возможности для обеспечения своей безопасности и отстаивания геополитических интересов. Как отметил эксперт, не зря российское военное ведомство на фоне ускорившегося процесса присоединения Финляндии и Швеции к НАТО уже разрабатывает планы по реагированию на расширение альянса и приближение его инфраструктуры к границам РФ.

«В случае разворачивания на территории Финляндии и Швеции баз и войск НАТО, другой инфраструктуры альянса ответ со стороны Москвы будет незамедлительным», — заключил аналитик.