Песков заявил о наличии у Минобороны планов в связи с позицией Финляндии и Швеции по НАТО

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Минобороны страны есть свои планы в связи с запуском процесса вступления в НАТО Финляндии и Швеции.
Песков заявил о наличии у Минобороны планов в связи с позицией Финляндии и Швеции по НАТО
  • РИА Новости

«Такие варианты прорабатывают не в Кремле, а в Министерстве обороны. Мы с вами уже много раз говорили, что соответствующие планы там есть и работа ведётся по обеспечению нашей безопасности», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, прорабатывается ли в Кремле вариант размещения базы НАТО на границе с Россией и чем Москва может ответить в связи с этим.

Вместе с этим Песков добавил, что президент России Владимир Путин уже давал оценку вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии.

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