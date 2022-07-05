Песков заявил о наличии у Минобороны планов в связи с позицией Финляндии и Швеции по НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Минобороны страны есть свои планы в связи с запуском процесса вступления в НАТО Финляндии и Швеции.

«Такие варианты прорабатывают не в Кремле, а в Министерстве обороны. Мы с вами уже много раз говорили, что соответствующие планы там есть и работа ведётся по обеспечению нашей безопасности», — сказал Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, прорабатывается ли в Кремле вариант размещения базы НАТО на границе с Россией и чем Москва может ответить в связи с этим.

Вместе с этим Песков добавил, что президент России Владимир Путин уже давал оценку вступлению в НАТО Финляндии и Швеции.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о запуске процесса ратификации членства Швеции и Финляндии.