Патрушев: решение НАТО объявить Россию врагом ведёт к эскалации

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил об эскалации напряжённости и дестабилизации безопасности в Европе из-за объявления Москвы врагом НАТО.

«Россия, отстаивающая свои национальные интересы и суверенитет, объявлена США и их союзниками врагом, что отражено в доктринальных документах, в том числе принятых на саммите НАТО в Мадриде», — цитирует его ТАСС.

По словам Патрушева, эти решения не только провоцируют эскалацию напряжённости и дестабилизацию европейской безопасности, но также противоречат Основополагающему акту Россия — НАТО.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее подчеркнул, что Москва не инициировала разрыва Основополагающего акта Россия — НАТО, он продолжает существовать.

Вместе с этим мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву предложил разместить базу Североатлантического альянса на территории Южной Карелии, региона Финляндии, граничащего с Россией.

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