Yle: в Финляндии предложили разместить базу НАТО в Южной Карелии, на границе с Россией

Мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву предложил разместить базу Североатлантического альянса на территории Южной Карелии, региона Финляндии, граничащего с Россией.

Об этом сообщает Yle.

«Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если силы обороны так захотят. Про размещение сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист», — заявил глава города.

Ранее журналист Сернур Яссыкая в газете Yeni Şafak выразил мнение, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии приведёт к полному окружению Калининграда странами Североатлантического альянса. России придётся принять ответные меры.

30 июня глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что решение об усилении военного присутствия США в Европе и расширении на восток Североатлантического альянса нарушает Основополагающий акт Россия — НАТО.