Yeni Safak: вступление Швеции и Финляндии в НАТО приведёт к окружению Калининграда
Об этом он сообщил в колонке Yeni Safak.
«Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружён странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО», — пишет автор.
Таким образом, вступление стран в НАТО может изменить геополитическую обстановку и создать дополнительную напряжённость. Как предполагает Яссыкая, в случае вступления Швеции и Финляндии в альянс, Россия начнёт увеличивать своё присутствие в Балтийском и Северном море.
30 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу 5 июля.