Журналист Сернур Яссыкая в газете Yeni Safak выразил мнение о том, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии приведёт к полному окружению Калининграда странами Североатлантического альянса. России придётся принять ответные меры.

Об этом он сообщил в колонке Yeni Safak.

«Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, то Калининград, единственная российская земля в Балтии, будет полностью окружён странами Североатлантического альянса, а Балтийское море превратится в озеро НАТО», — пишет автор.

Таким образом, вступление стран в НАТО может изменить геополитическую обстановку и создать дополнительную напряжённость. Как предполагает Яссыкая, в случае вступления Швеции и Финляндии в альянс, Россия начнёт увеличивать своё присутствие в Балтийском и Северном море.

30 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу 5 июля.