Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля
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«Было принято главное политическое решение пригласить Швецию и Финляндию. Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел», — цитирует его РИА Новости.
Протокол является дополнением к договору и становится после подписания его частью. Документ позволяет приглашённой стране стать участницей НАТО.
Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.
Президент России Владимир Путин отметил, что страна будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.