Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу 5 июля.
Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля
  • AP
  • © Bernat Armangue

«Было принято главное политическое решение пригласить Швецию и Финляндию. Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел», — цитирует его РИА Новости.

Протокол является дополнением к договору и становится после подписания его частью. Документ позволяет приглашённой стране стать участницей НАТО.

Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.

Президент России Владимир Путин отметил, что страна будет вынуждена ответить зеркально на возможное размещение военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции после вступления стран в альянс.

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