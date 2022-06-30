Лавров: акт Россия — НАТО продолжает существовать

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Москва не инициировала разрыва Основополагающего акта Россия — НАТО, он продолжает существовать, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
Лавров: акт Россия — НАТО продолжает существовать
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«В юридическом смысле Основополагающий акт продолжает существовать, мы не инициировали процедуру разрыва этого соглашения», — сказал он.

В марте президент Польши Анджей Дуда объявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности «больше не существует» и никого не связывает.

Позднее — в начале мая — глава военного комитета альянса Роберт Бауэр заявил, что положения Основополагающего акта Россия — НАТО 1997 года не препятствуют расширению военного присутствия НАТО в Восточной Европе.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявления натовцев о том, что «они более не считают себя связанными» данным документом.

Посол по особым поручениям МИД России Григорий Машков заявил, что восстановить разрушенную Западом систему европейской безопасности на прежних условиях не получится.

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