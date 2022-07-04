Спикер Госдумы Володин: размещение баз НАТО не защитит Финляндию и Швецию

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию, а поставит под удар жителей городов, где будет размещена военная инфраструктура.
Спикер Госдумы Володин: размещение баз НАТО не защитит Финляндию и Швецию
  • РИА Новости

Об этом Володин написал в своём Telegram-канале.

Он прокомментировал предложение властей финского города Лаппеенранты разместить базу Североатлантического альянса, они считают, что это «создаст чувство безопасности».

Володин заявил, что «в случае начала боевых действий удары наносятся в первую очередь по военной инфраструктуре противника».

«Размещение баз НАТО не защитит ни Финляндию, ни Швецию. Наоборот», — сказал он.

По словам председателя нижней палаты российского парламента, это «поставит под удар жителей городов, где будет находиться военная инфраструктура».

Ранее мэр финского города Лаппеенранта Киммо Ярву предложил разместить базу Североатлантического альянса на территории Южной Карелии, региона Финляндии, граничащего с Россией.

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