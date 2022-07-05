Генсек НАТО гарантировал безопасность Финляндии и Швеции

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что многие страны Североатлантического альянса гарантировали безопасность Финляндии и Швеции до получения ими членства в альянсе.

«Многие государства НАТО уже дали чёткие обязательства по обеспечению безопасности Швеции и Финляндии», — цитирует его ТАСС.

По словам Столтенберга, альянс увеличил своё присутствие в регионе, в том числе в рамках проведения большего числа учений.

Также генсек альянса заявил, что вооружённые силы НАТО, Финляндии и Швеции «уже полностью совместимы», так как десятилетиями совместно тренировались.

Постпреды стран НАТО в штаб-квартире блока подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.