Генсек НАТО гарантировал безопасность Финляндии и Швеции
- AP
«Многие государства НАТО уже дали чёткие обязательства по обеспечению безопасности Швеции и Финляндии», — цитирует его ТАСС.
По словам Столтенберга, альянс увеличил своё присутствие в регионе, в том числе в рамках проведения большего числа учений.
Также генсек альянса заявил, что вооружённые силы НАТО, Финляндии и Швеции «уже полностью совместимы», так как десятилетиями совместно тренировались.
Постпреды стран НАТО в штаб-квартире блока подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.