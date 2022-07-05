Генсек НАТО гарантировал безопасность Финляндии и Швеции

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что многие страны Североатлантического альянса гарантировали безопасность Финляндии и Швеции до получения ими членства в альянсе.
Генсек НАТО гарантировал безопасность Финляндии и Швеции
  • AP

«Многие государства НАТО уже дали чёткие обязательства по обеспечению безопасности Швеции и Финляндии», — цитирует его ТАСС.

По словам Столтенберга, альянс увеличил своё присутствие в регионе, в том числе в рамках проведения большего числа учений.

Также генсек альянса заявил, что вооружённые силы НАТО, Финляндии и Швеции «уже полностью совместимы», так как десятилетиями совместно тренировались.

Постпреды стран НАТО в штаб-квартире блока подписали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить