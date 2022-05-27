«Натоцентричный мир исчерпал себя»: в Совфеде указали на растущую роль России в мире

На Западе приходят к осознанию того, что Россию нельзя игнорировать и тем более отменять, заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв. По его словам, «натоцентричный мир исчерпал себя». Со схожей позицией выступила и сенатор Ольга Ковитиди, подчеркнув, что Запад по мере разрастания экономического кризиса постепенно приходит к выводу, что решать ключевые вопросы без России невозможно. При этом президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал некоторые западные элиты за их «привычку брать во внимание Россию». По мнению экспертов, сейчас можно говорить о том, что однополярный мир рухнул и игнорирование РФ и её интересов в новом мировом устройстве недопустимо.

На Западе приходят к осознанию того, что Россию нельзя игнорировать и тем более отменять». Об этом заявил вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачёв.

«Патриарх американской политики Генри Киссинджер (бывший госсекретарь США. — RT) внёс на днях на конференции в Давосе явный диссонанс в стройный хор антироссийских ястребов, высказавшись за необходимость достижения компромиссов между Киевом и Москвой, в том числе по территориальному вопросу, — отметил Косачёв в своём Telegram-канале. — В западном общественном мнении — и вследствие этого в политических элитах — действительно накапливается критическая масса осознания новых реальностей».

Косачёв также напомнил о словах президента Австрии Александра ван дер Беллена, который в интервью онлайн-версии газеты Der Standard заявил, что осознал необходимость «внимательнее изучить высказывания Путина».

Впрочем, по мнению сенатора, пока можно говорить только «о наметившейся тенденции».

«Но даже такая далеко не самая смелая постановка вопроса — Россию нельзя игнорировать и тем более отменять — вызвала чуть ли не панику в Киеве», — подчеркнул он.

По словам Косачёва, «натоцентричный мир исчерпал себя».

«Он не умеет ничего, кроме собственного расширения. Раз за разом провоцируя за своими пределами новые войны и конфликты. Что и понимает, уверен, более чем отлично многоопытный Генри Киссинджер. И к его опыту неизбежно придётся прислушаться и условному Давосу, и реальному Вашингтону с Брюсселем, и бессмысленному на данный момент Киеву», — отметил вице-спикер Совфеда.

Заседание Совета Федерации России

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© Federation Council of Russia

Со схожей позицией выступила в беседе с RT член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. По её словам, на Западе растёт осознание невозможности решать ключевые вопросы без России по мере того, как там усугубляется кризис в сферах продовольствия и экономики.

«Мы сегодня чётко осознаём возрастающую роль России, то, что мир уже никогда не будет прежним. Очевидно, что та же Европа без РФ сегодня не выживет. Конкурентоспособность европейской промышленности серьёзно падает, и это лишает континент возможности повышения экономической активности. Впереди нас ждут достаточно интересные события, и я уверена, что коллективному Западу придётся переосмыслить в целом свою роль в геополитической ситуации», — подчеркнула Ковитиди.

Политический контекст

Напомним, американский дипломат Генри Киссинджер на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе призвал к диалогу и прекращению огня на Украине.

«Переговоры нужно начать в течение следующих двух месяцев… пока это не привело к труднопреодолимым потрясениям и напряжённости. В идеале линия разграничения должна вернуться к прежнему статус-кво», — пояснил он.

На его слова отреагировали американские СМИ. Так, телеканал CNBC допустил, что речь может идти о «возвращении к положению дел» до начала спецоперации России на Украине.

«(Это. — RT) даёт основания полагать, что по его (Киссинджера. — RT) мысли России должно быть позволено сохранить Крым, присоединённый ею в 2014 году», — пишет CNBC.

Стоит отметить, что после высказываний Генри Киссинджера президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения к гражданам 26 мая заявил о наличии у некоторых политических элит на Западе «привычки принимать во внимание Россию».

«Причём (это происходит. — RT) и тогда, когда для этого нет объективных оснований. Для них это удобно и действительно привычно. Часто — очень выгодно, — сказал он. — Что бы ни делало российское государство, находится кто-то, кто говорит: давайте учитывать их интересы. В этом году в Давосе это снова прозвучало».

Вдобавок украинский президент раскритиковал заявления американского дипломата.

«В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы необходимо отдать России кусок Украины, чтобы якобы не было отчуждения России от Европы. Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938-й и он думает, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене», — сказал Зеленский.

По его словам, в некоторых западных СМИ появились и «симптоматические редакционные статьи» о том, что Украина «должна принять так называемый тяжёлый компромисс, отдав территорию в обмен на мир».

«И за всеми этими геополитическими рассуждениями те, кто советуют Украине что-то отдать России, большие геополитики никогда не хотят видеть обычных людей, обычных украинцев, миллионы тех, кто, собственно, и живёт на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира», — отметил Зеленский.

Он также призвал сделать всё возможное, чтобы в мире появилась «стойкая привычка — принимать во внимание Украину».

Слова Зеленского с критикой в адрес Киссинджера прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Монстрик начал скалиться на создателей», — отметила она в своём Telegram-канале.

При этом после заявлений Зеленского канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на Всемирном экономическом форуме подчеркнул, что Запад не примет якобы навязанного мира на Украине на чужих условиях.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс со своей стороны отметила, что на действия России в контексте украинского кризиса нужно отвечать только силой.

Cимволика НАТО

© Dursun Aydemir/Anadolu Agency

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Москва ждёт от Киева принятия требований РФ и осознания «реальной ситуации, которая существует». Он подчеркнул, что речи не идёт о территориальных уступках.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Марио Драги выступил за введение режима прекращения огня на Украине. По его словам, оно должно быть достигнуто как можно скорее, а также необходимо начать переговорный процесс.

«Однополярный мир рухнул»

По мнению опрошенных RT экспертов, в российском истеблишменте верно охарактеризовали развивающуюся на Западе тенденцию, касающуюся перспектив взаимодействия с РФ.

«Трезвомыслящие западные политики постепенно приходят к мысли о необходимости диалога с Россией и сосуществования с ней. Логично, что они пытаются найти «развязки» в тех моментах, где речь идёт о ситуации вокруг Украины», — заявил в беседе с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его мнению, критика такого подхода со стороны Зеленского в очередной раз доказывает, что он не является самостоятельной политической фигурой и ретранслирует чужие идеи.

«Заявление президента Украины звучит довольно инфантильно. По всей видимости, он высказал запросную позицию той части западного истеблишмента, которая настроена крайне радикально по отношению к России», — считает аналитик.

Он также предположил, что тема тотальной русофобии на Западе «не может быть долгоиграющей».

«Она уже почти исчерпала свой потенциал, поэтому её пытаются подстёгивать всякого рода громкими антироссийскими заявлениями и дополнительными санкциями. Но в государствах Запада и в мире в целом есть множество проблем, которые неизбежно подтолкнут их к сотрудничеству с РФ и выстраиванию диалога», — сказал эксперт.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин считает, что Западу во главе с США сложно признать, что однополярный мир с американской гегемонией исчезает, но всё же там появляются фигуры, которые об этом открыто говорят.

«Однополярный мир рухнул, ему на смену пришёл многополярный при активной роли России и других стран. Вашингтон и его сателлиты пытаются всё вернуть на круги своя, но безуспешно. Игнорировать РФ Запад просто не может, поскольку её значение в полицентричном мире крайне велико», — отметил аналитик в комментарии RT.

Однако, с его точки зрения, подобный расклад невыгоден Зеленскому и некоторым западным лидерам.

«Он не хочет разрядки ситуации на Украине, как и глава Белого дома Джо Байден, а также союзники США. Все они навязывают парадигму холодной войны», — говорит эксперт.

Впрочем, по его мнению, рано или поздно Западу придётся налаживать отношения с Россией.