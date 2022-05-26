Песков: Москва ожидает принятия Киевом озвученных Россией требований

В Москве ждут от Киева принятия озвученных Россией требований и осознания реальной ситуации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Москва ждёт от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто, реальной ситуации, которая существует», — цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что речи не идёт о территориальных уступках.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что на Западе не примут «навязанного мира» на Украине.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил стремление Евросоюза добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путём.

В МИД России отмечали, что российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации.