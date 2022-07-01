Грушко: расширение НАТО будет ухудшать военную обстановку в регионе Балтийского моря

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Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что расширение НАТО в случае вступления в альянс Финляндии и Швеции будет ухудшать военную обстановку в регионе Балтийского моря.
Грушко: расширение НАТО будет ухудшать военную обстановку в регионе Балтийского моря
  • Legion-Media

Он отметил, что подобные действия Североатлантического альянса неизбежно приведут к ухудшению региональной безопасности, а это «существенным образом осложнит положение дел на севере Европы».

«Это будет самым серьёзным образом ухудшать военную обстановку и в регионе Балтийского моря», — цитирует его РИА Новости.

Грушко добавил, что в результате этот регион из самого спокойного в военном отношении в Европе будет превращён в арену военного соперничества.

  • Грушко: расширение НАТО будет ухудшать военную обстановку в регионе Балтийского моря

Также замглавы МИД заявил, что НАТО сделало заявку на противостояние и сдерживание России по всем фронтам, признав российскую сторону угрозой альянсу.

Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу 5 июля.

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