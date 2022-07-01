Грушко: расширение НАТО будет ухудшать военную обстановку в регионе Балтийского моря
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Он отметил, что подобные действия Североатлантического альянса неизбежно приведут к ухудшению региональной безопасности, а это «существенным образом осложнит положение дел на севере Европы».
«Это будет самым серьёзным образом ухудшать военную обстановку и в регионе Балтийского моря», — цитирует его РИА Новости.
Грушко добавил, что в результате этот регион из самого спокойного в военном отношении в Европе будет превращён в арену военного соперничества.
- Грушко: расширение НАТО будет ухудшать военную обстановку в регионе Балтийского моря
Также замглавы МИД заявил, что НАТО сделало заявку на противостояние и сдерживание России по всем фронтам, признав российскую сторону угрозой альянсу.
Лидеры стран — членов альянса 29 июня приняли решение пригласить Швецию и Финляндию стать членами военного объединения.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал подписание протокола о присоединении Швеции и Финляндии к альянсу 5 июля.