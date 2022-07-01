Замглавы МИД России Грушко: НАТО начинает новую гонку вооружений

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил во время дискуссии в международном клубе «Валдай», что НАТО начинает новую гонку вооружений.

«НАТО начинает гонку вооружений, и мы из истории знаем, что эта гонка вооружений — такое агрессивное военное строительство — будет требовать обязательной демонизации противника», — цитирует его РИА Новости.

Грушко также подчеркнул, что сочетание враждебного военного планирования и враждебной политики «создают такую гремучую смесь, из которой очень трудно выходить».

«И очень трудно сказать, какая потребуется концентрация политических усилий или какие могут произойти драматические события в сфере военной безопасности в Европе, чтобы переломить ту опасную спираль, в которую НАТО втягивает не только всю Европу, но и теперь весь мир», — отметил замминистра.

Ранее Грушко заявил, что НАТО сделало заявку на противостояние и сдерживание России по всем фронтам, признав российскую сторону угрозой альянсу.