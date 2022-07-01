Грушко назвал решение НАТО по России заявкой на противостояние по всем фронтам
- Legion-Media
«Сама Россия признана угрозой альянсу, то есть существование такого государства, как Россия, признаётся серьёзной угрозой альянсу. Это серьёзнейший поворот, это реальная заявка на противостояние с нами, на сдерживание России уже по всем фронтам, во всех сферах», — цитирует его ТАСС.
Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.
Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года.