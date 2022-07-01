Грушко назвал решение НАТО по России заявкой на противостояние по всем фронтам

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Замглавы МИД России Александр Грушко во время дискуссии в международном клубе «Валдай» заявил, что НАТО сделало заявку на противостояние и сдерживание России по всем фронтам, признав российскую сторону угрозой альянсу.
Грушко назвал решение НАТО по России заявкой на противостояние по всем фронтам
  • Legion-Media

«Сама Россия признана угрозой альянсу, то есть существование такого государства, как Россия, признаётся серьёзной угрозой альянсу. Это серьёзнейший поворот, это реальная заявка на противостояние с нами, на сдерживание России уже по всем фронтам, во всех сферах», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года.

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