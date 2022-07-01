Грушко назвал решение НАТО по России заявкой на противостояние по всем фронтам

Замглавы МИД России Александр Грушко во время дискуссии в международном клубе «Валдай» заявил, что НАТО сделало заявку на противостояние и сдерживание России по всем фронтам, признав российскую сторону угрозой альянсу.

«Сама Россия признана угрозой альянсу, то есть существование такого государства, как Россия, признаётся серьёзной угрозой альянсу. Это серьёзнейший поворот, это реальная заявка на противостояние с нами, на сдерживание России уже по всем фронтам, во всех сферах», — цитирует его ТАСС.

Ранее стало известно, что в новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

Столтенберг заявил о подготовке НАТО к противостоянию с Россией с 2014 года.