Отговорки и оправдания: как в НАТО объясняют ядерный статус блока и нарушение положений ДНЯО

От стран НАТО в будущем можно ожидать оправдания любого применения ядерного оружия, заявил на обзорной конференции договора о его нераспространении (ДНЯО) замглавы российской делегации Андрей Белоусов. Предпосылками для этого он назвал закрепление за альянсом статуса ядерного военно-политического блока и проведение миссий по отработке применения такого оружия совместно с неядерными странами НАТО. К тому же Вашингтон оставляет за собой право применить ядерные силы в случае угрозы «жизненно важным интересам» США или их союзников, напомнил Белоусов. Эксперты отмечают, что западные страны давно нарушают положения ДНЯО, каждый раз придумывая всё новые оправдания. Однако их действия только провоцируют усиление напряжённости и дисбаланс вооружений в мире, констатировали аналитики.

Государства — члены НАТО в будущем могут начать оправдывать любое применение ядерного оружия. Такое мнение на конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) выразил замглавы российской делегации Андрей Белоусов. По его словам, такой вывод напрашивается в связи с целым рядом моментов.

В частности, НАТО окончательно закрепило за собой статус ядерного военно-политического блока, прописав это положение в итоговой декларации мадридского саммита альянса, напомнил он. Помимо этого, НАТО проводит учения по отработке применения ядерного оружия, вовлекая в них неядерных членов альянса. К тому же на территории нескольких таких стран размещено американское ядерное оружие, что «заставляет по-иному взглянуть на статус неядерных членов блока».

«Если суммировать все эти факты, то напрашивается вывод, что в будущем от государств — членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия», — заявил Белоусов.

По его словам, все заявления представителей альянса о том, что «совместные ядерные миссии» не противоречат ДНЯО и якобы были согласованы ещё на этапе подготовки этого соглашения, являются не более чем отговорками для оправдания действий, идущих вразрез с ключевыми положениями ДНЯО.

Белоусов также подчеркнул, что Вашингтон в доктринальных документах оставляет за собой право применить ядерное оружие под предлогом угрозы «жизненно важным интересам» США или их союзников.

«Анализ этого тезиса подводит к мысли, что США зарезервировали возможность задействовать ядерное оружие в любой момент, по любому поводу и против любого государства, просто заявив, что затронуты их жизненные интересы. А это и есть реальная угроза возникновения ядерной войны. Особенно с учётом того, что США остаются единственным государством, применившим на практике свой ядерный арсенал», — сказал Белоусов.

Авиабаза Кляйне-Брогель в Бельгии

Legion-Media

© BENOIT DOPPAGNE/Belga/Sipa USA

Дипломат добавил, что предпринятые Россией в конце 2021 года попытки снизить напряжённость в отношениях с США и сделать обстановку в Европе и мире более стабильной и предсказуемой не встретили со стороны Вашингтона и его партнёров по НАТО «ни поддержки, ни понимания».

Экспансия ядерного оружия

Согласно открытым данным, американское тактическое ядерное оружие размещено на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. По оценкам экспертов, только в Европе США держат около 150 единиц ядерного оружия.

Местоположение части американского ядерного арсенала в 2019 году косвенно подтвердил входивший на тот момент в состав комитета по обороне и безопасности парламентской ассамблеи НАТО канадский сенатор Джозеф Дей. В его докладе, появившемся в интернете, перечислялись американские базы за границей, на которых США хранят своё ядерное вооружение. Спустя некоторое время отчёт был удалён, а затем снова появился в сети, но в исправленном виде. Как сообщила 16 июля газета The Washington Post, информации о местах размещения американского ядерного оружия в нём уже не было. Сам автор документа, комментируя ситуацию, заявил, что изначальная версия документа была черновой, а все использовавшиеся там данные якобы получены из открытых источников.

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В США наличие своего ядерного оружия в Европе официально не подтверждают, но и не опровергают. Вместе с тем там подчёркивают, что считают себя вправе задействовать ядерный арсенал, если возникнет такая необходимость. В частности, такую позицию 1 августа на обзорной конференции ДНЯО заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Пока ядерное оружие существует, основополагающая роль американского ядерного оружия будет состоять в том, чтобы сдерживать ядерные нападения на Соединённые Штаты, наших союзников и партнёров. Соединённые Штаты могли бы рассмотреть вопрос о применении ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов США, их союзников и партнёров», — заявил он.

Госсекретарь также заявил, что мир должен отказаться от распространения ядерного оружия и использовать ядерные технологии только в мирных целях.

При этом в декабре 2021 года президент США Джо Байден призвал конгресс одобрить передачу Австралии данных о военно-морских ядерных силовых установках. Соглашение в рамках нового альянса в сфере безопасности AUKUS не только позволит трём входящим в блок странам обмениваться информацией о военно-морских ядерных установках, но и санкционирует передачу закрытых данных.

В НАТО также не спешат давать гарантии нераспространения ядерного оружия на территории стран — членов объединения. Более того, на фоне российской спецоперации на Украине в Польше заговорили о готовности развернуть на территории страны ядерный арсенал США.

Польские военнослужащие

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Перспектива размещения ядерного оружия на территории потенциальных членов блока также рассматривается руководством НАТО. Так, помощник генерального секретаря альянса Камиль Гран в интервью телеканалу RTS 7 июня прокомментировал возможное присоединение Финляндии и Швеции к НАТО.

«Каждая страна в ядерной сфере имеет право размещать или не размещать такое оружие. Мы не говорим об установлении каких-либо принципиальных ограничений на возможные действия альянса… Я не считаю, что в сложившейся ситуации необходимо давать России какие-либо гарантии относительно нашей военной позиции в регионе», — сказал он.

В нарушение ДНЯО

Развёртывание тактического ядерного оружия США в Европе неоднократно критиковали участники ДНЯО. Как заявил 8 августа на конференции по рассмотрению действия ДНЯО замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, США должны вывести своё вооружение с территории третьих стран.

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«Ядерное оружие США должно быть выведено на национальную территорию, инфраструктура его развёртывания в Европе ликвидирована, а практика «совместных ядерных миссий» НАТО прекращена», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что участие неядерных членов НАТО в учениях по отработке применения ядерного оружия и размещение этого вооружения на их территории противоречат статьям I и II ДНЯО.

Со схожим заявлением на той же конференции 10 августа выступил посол по вопросам разоружения МИД КНР Ли Сонг. Он подчеркнул, что США должны отказаться от политики и практики ядерного зонтика и вывести всё ядерное оружие, развёрнутое за границей.

Игра вне правил

По словам экспертов, НАТО, наделяя себя ядерным статусом, пытается укрепиться в позиции мирового жандарма и содействовать американским геополитическим интересам. При этом в блоке легко отмахиваются от положений ДНЯО, так как чувствуют поддержку со стороны Вашингтона, заметил в беседе с RT руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«США сами устанавливают себе правила и требуют их соблюдения не только от подконтрольных организаций и альянсов, но и от всего мира. Однако эти правила идут вразрез с международными конвенциями. США, придумывая всё новые оправдания, просто развязывают себе руки», — пояснил аналитик.

При этом безопасность, которую сулят американцы, навязывая свой ядерный зонтик европейцам, весьма эфемерна, считает он.

«Для европейских стран, которые охотно им пользуются, всё может кончиться довольно плачевно. Потому что, размещая чужое ядерное оружие на своей территории, они сами становятся целями для стратегических ядерных сил России, которая не намерена молча наблюдать, как у её границ растут запасы американских ядерных бомб», — добавил он.

В свою очередь, профессор Дипломатической академии МИД России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в разговоре с RT отметил, что НАТО пытается играть мускулами на фоне идущей спецоперации РФ на Украине.

«В НАТО недвусмысленно заявляли, что Киев должен победить на поле боя любой ценой. Но там не могут не понимать последствий применения ядерного оружия. Вместе с тем наличие на их складах американских ядерных бомб вдохновляет их на громкие заявления. Хотя размещение ядерного оружия на территории неядерных стран является грубейшим нарушением ДНЯО», — сказал специалист.

По его словам, на Западе сегодня занимаются подменой основных международных принципов, форматируя их под свои интересы.

«Лицемерие, ханжество, обман, подлог — всё это сегодня характерно для внешней политики и дипломатии США, ЕС и НАТО», — указал Винокуров.

Он также подчеркнул, что такой подход к международным положениям и дальнейшее распространение немирных атомных технологий под надуманными предлогами ведут лишь к усугублению напряжённости в мире и дисбалансу ядерных сил.