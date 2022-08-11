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МИД России: в будущем от НАТО можно ожидать оправдания применения ядерного оружия

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В будущем от государств-членов Североатлантического альянса можно ждать оправдания любого применения ядерного оружия, в ходе Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) заявил замглавы делегации России Андрей Белоусов.

Об этом информирует РИА Новости.

Он отметил закрепление за НАТО статуса ядерного военно-политического блока, «что напрямую прописано в итоговой декларации мадридского саммита альянса».

Белоусов также напомнил про «совместные ядерные миссии» НАТО по отработке применения ядерного оружия.

«Если суммировать все эти факты, то напрашивается вывод, что в будущем от государств-членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия», — заключил он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.

Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

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