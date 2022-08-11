МИД России: в будущем от НАТО можно ожидать оправдания применения ядерного оружия
Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил закрепление за НАТО статуса ядерного военно-политического блока, «что напрямую прописано в итоговой декларации мадридского саммита альянса».
Белоусов также напомнил про «совместные ядерные миссии» НАТО по отработке применения ядерного оружия.
«Если суммировать все эти факты, то напрашивается вывод, что в будущем от государств-членов НАТО можно ожидать оправдания любого использования ядерного оружия», — заключил он.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.
Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.