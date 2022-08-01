Путин: в ядерной войне не может быть победителей

Президент России Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Об этом российский лидер заявил в приветствии участникам и гостям X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Путин подчеркнул, что, будучи государством — участником ДНЯО, Россия полностью следует «букве и духу» договора, включая выполнение российских обязательств в рамках двусторонних договорённостей с Соединёнными Штатами по сокращению и ограничению ядерных вооружений.

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.

Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.