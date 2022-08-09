Госсекретарь США Блинкен: ядерную войну выиграть невозможно
- AP
Такое заявление Блинкен сделал в связи с годовщиной атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.
«Мы вновь заявляем, что в ядерной войне невозможно победить и она не должна вестись», — написал он в Twitter.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.
Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.