Госсекретарь США Блинкен: ядерную войну выиграть невозможно

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в ядерной войне не будет победителей и вести её не стоит.

Такое заявление Блинкен сделал в связи с годовщиной атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

«Мы вновь заявляем, что в ядерной войне невозможно победить и она не должна вестись», — написал он в Twitter.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не играет с темой ядерной войны.

Лавров отметил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.