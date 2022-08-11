Неконструктивная роль: почему был заблокирован визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Решение департамента безопасности секретариата ООН заблокировать визит МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию было безответственным, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, всемирная организация сыграла неконструктивную роль и дала тем самым зелёный свет киевским властям на обстрелы АЭС. Дипломат отметила, что в секретариате ООН должны понимать, что «мир ходит по краю». 11 августа по запросу РФ должно состояться заседание Совбеза по ситуации на ЗАЭС. О намерении выступить на нём и возглавить миссию на станцию заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Эксперты считают блокировку визита свидетельством того, что в ООН есть структуры, которые подвержены внешнему влиянию и работают в интересах определённых сил.

Департамент безопасности секретариата ООН, заблокировав визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), поступил безответственно. Такое мнение выразила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Организация Объединённых Наций в данном случае сыграла, увы, негативную роль. Не то что не конструктивную, на мой взгляд, даже и какую-то странную, вызывающую больше вопросов в данном случае… Решение департамента безопасности ООН, которое было принято, запустило целую цепочку деструктивных событий», — заявила дипломат.

По её словам, киевский режим расценил такую позицию всемирной организации как зелёный свет своим действиям и начал обстреливать атомную станцию.

«В секретариате ООН, который занимается проблемой ядерной энергетики, в том числе последствиями техногенных катастроф, вообще проблематикой в широком смысле, должны понимать: мир ходит по краю», — отметила Захарова.

Она подчеркнула, что действия украинских властей незаконны и носят разрушительный характер, а их последствия не будут ограничиваться никакими географическими рамками.

«И как в секретариате ООН не могут это до конца осознать и поставить на вид тем сотрудникам, которые, очевидно, под влиянием других стран, занимая не объективную позицию, а находясь под воздействием соответствующих сил, не могут принять правильное решение, вот это большой вопрос», — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Включили красный свет

Ранее, 9 августа, Министерство иностранных дел России сообщило, что запланированная поездка миссии МАГАТЭ на ЗАЭС была в последний момент сорвана одной из структур ООН. При этом в ведомстве отметили, что маршрут и график движения делегации были согласованы ещё 3 июня, а в подготовке визита лично участвовал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«В самом плотном взаимодействии с агентством нам удалось снять все непростые вопросы, связанные с организацией и проведением столь сложного в нынешних условиях мероприятия. Однако в последний момент красный свет был включён департаментом безопасности секретариата ООН. Поездка была сорвана», — говорится на сайте МИД.

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В министерстве подчеркнули, что рассчитывают на содействие в этом вопросе со стороны Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

В тот же день на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация прикладывает все усилия, чтобы визит специалистов состоялся.

«Мы твёрдо намерены сделать всё, что в наших силах, чтобы технические специалисты МАГАТЭ попали в Запорожье», — сказал пресс-секретарь.

Он также напомнил слова Гуттереша о «самоубийственности» атак на атомную станцию.

«Любой, кто делает такие заявления, не станет препятствовать визиту ядерных специалистов ООН», — заверил Дюжаррик.

Между тем, 10 августа стало известно, что в связи с украинскими атаками на Запорожскую АЭС Россия запросила на 11 августа заседание Совета Безопасности ООН. Информацию подтвердил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Подтверждаю… Эта тема заслуживает пристрастного разговора с коллегами по СБ. Украинские провокации не должны скрываться от широкой общественности», — написал он в своём Telegram-канале.

В свою очередь, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что гендиректор МАГАТЭ прервал свой отпуск и, вероятнее всего, выступит на заседании с докладом.

Дипломат РФ также выразил мнение, что западные страны, имея влияние на Киев, могли бы призвать украинскую сторону прекратить обстрелы. По его словам, у них будет такая возможность 11 августа.

В Совбезе ООН

РИА Новости

Как сообщили позднее в МАГАТЭ, генеральный директор агентства Рафаэль Гросси примет участие в заседании Совбеза ООН по ситуации на Запорожской АЭС 11 августа и расскажет о подготовке миссии на станцию. На сайте агентства также отмечается, что Гросси намерен лично возглавить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС.

«Украинская сторона не приглашала»

Перспектива визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС не нашла поддержки в Киеве. Против неё ещё 7 июня выступил украинский оператор «Энергоатом».

«Украинская сторона не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и раньше уже отказывала ему в таком визите, подчеркнув, что визит на станцию станет возможен только тогда, когда в нашей стране будет возвращён контроль над ней», — говорится в Telegram-канале оператора.

Там также отмечается, что истинным намерением Рафаэля Гросси якобы является легитимизация пребывания российских военных на АЭС. Помимо этого, в заявлении подчёркивается, что четверть руководства МАГАТЭ — около 100 человек — россияне, а пост заместителя гендиректора агентства занимает гражданин РФ Михаил Чудаков. К тому же, заметили в «Энергоатоме», предыдущие визиты Гросси на Украину «не принесли никакой пользы».

Тем временем, как сообщили в Минобороны РФ, украинские военные продолжают обстрелы Запорожской атомной электростанции, несмотря на то что таким образом создают угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы. Однако в Киеве пытаются перекладывать ответственность за провокации на российскую сторону. Так, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении 6 августа заявил, что обстрелы якобы ведут российские военные.

В МИД РФ слова Зеленского назвали цинизмом, а также выразили мнение, что здравый смысл покинул украинских руководителей. Вместе с тем там отметили, что «чудовищную ложь охотно подхватывают спонсоры киевского режима».

«Правительства западных стран готовы ставить под угрозу безопасность своих граждан ради поощрения провокаций с украинской стороны», — заявил 8 августа на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий.

В частности, в США в тот же день призвали Россию прекратить военные действия на украинских ядерных объектах и вернуть их под контроль Украины. 10 августа с похожим призывом к Москве обратились главы МИД стран G7. В их совместном заявлении говорится, что российские вооружённые силы якобы представляют угрозу для безопасности этих объектов и повышают риск ядерной аварии. Вместе с тем министры поддержали намерение МАГАТЭ отправить на объект специалистов.

Символика МАГАТЭ

AP

При этом новым ударом по ЗАЭС пригрозил директор украинской компании «Энергоатом» Петр Котин, о чём напомнил представитель российской делегации Михаил Кондратенков, выступая на Обзорной конференции ДНЯО.

«(Котин. — RT) напрямую заявил, что украинские войска могут вывести из строя линии электропередачи Запорожской АЭС. Это тем, кто обвиняет во всех обстрелах АЭС Россию», — заявил дипломат.

Война за власть

Эксперты сходятся во мнении, что нынешнее блокирование поездки миссии МАГАТЭ на Украину имеет политическую подоплёку.

«Думаю, что без сигналов из Вашингтона здесь не обошлось и решение секретариата ООН не имеет никакого оправдания. Я считаю, что такие действия позволяют поставить под сомнение непредвзятость и профессионализм определённых сотрудников организации. Обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ — это акт терроризма, и те, кто игнорируют эту ситуацию и продолжают отправлять Киеву оружие, являются соучастниками украинских акций», — заявил в разговоре с RT сенатор Константин Долгов.

Схожей точки зрения придерживается и доцент МГУ Борис Межуев.

«Возможно, в секретариате ООН считают, что подобного рода визит служит политическим интересам России. Хотя для ООН это был бы весьма удобный момент, чтобы обеспечить хотя бы перерыв в военном конфликте. Странно, что им не воспользовались, ведь департамент безопасности так и не предоставил своих аргументов», — указал в комментарии RT доцент МГУ Борис Межуев.

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Он отметил, что структуры даже такой организации, как ООН, подвержены влиянию со стороны, хотя должны оценивать события объективно. И влияние это мощно оказывают США, добавил аналитик.

«Ведь мы показываем, что действия Украины носят террористический характер, тем самым мобилизуя мировое общественное мнение против Украины. Однако у отдельных представителей ООН другое отношение к ситуации, и они не хотят, чтобы их заподозрили в симпатии к РФ», — сказал Межуев.

Политолог Андрей Суздальцев обратил внимание на то, что действия украинских военных не подвергаются никакой критике со стороны США и Европы, притом что создаётся прямая угроза ядерной безопасности региона.

«Это демонстрирует тот факт, что западные политики на деле ни в коей мере не беспокоятся за судьбу сограждан. Они борются только за власть, и события на Украине служат оправданием их политических решений. В связи с чем европолитики заинтересованы в продолжении конфликта. Если обстрелы ВСУ приведут ко второму Чернобылю, то вину за это всё равно повесят на Россию. Потому что признание преступлений Киева уничтожит западных политиков», — констатировал эксперт.