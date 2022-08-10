МАГАТЭ подтвердило намерение главы агентства обратиться к Совбезу ООН по ситуации на ЗАЭС
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«Я приветствую возможность проинформировать совет. Крайне важно присутствие МАГАТЭ на станции для помощи в снижении опасности возможной ядерной катастрофы», — приводит РИА Новости его слова.
Гросси также заявил, что намерен лично возглавить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что Вооружённые силы Украины в ночь на 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган».
Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.