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МИД России выразил опасение, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе

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Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.
МИД России выразил опасение, что обстрелы Запорожской АЭС могут привести к катастрофе
  • РИА Новости

«Ситуация очень опасная. Я не знаю, какие ещё могут быть действия украинской стороны, если их не остановить. Может произойти катастрофа сродни Чернобыльской, но ООН молчит», — цитирует его РИА Новости.

Вишневецкий отметил, что информация об обстрелах АЭС украинскими военными может иметь далекоидущие последствия.

Как ранее сообщалось, 5 августа на территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Позже украинские войска нанесли повторный артиллерийский удар по АЭС.

После обстрела украинскими войсками Энергодара Запорожская атомная электростанция оказалась частично без водоснабжения и обесточена. Также при обстреле был повреждён водородопровод. Это стало причиной факельного возгорания на водородной станции.

Как сообщили в военно-гражданской администрации (ВГА) региона, более 10 тыс. жителей Запорожской области остались без электричества после удара по территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных.

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