ВСУ нанесли повторный артудар по Запорожской АЭС
- РИА Новости
«Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершён повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что артснаряды попали на промплощадку атомной станции.
Характер и масштаб повреждений уточняется.
Ранее сообщалось, что на территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что группировку ПВО в регионе усилили после последней атаки со стороны ВСУ на территорию Запорожской АЭС.