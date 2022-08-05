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ВСУ нанесли повторный артудар по Запорожской АЭС

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Украинские войска нанесли повторный артиллерийский удар по Запорожской АЭС, говорится в Telegram-канале администрации города Энергодар «Энергодарский связной».
ВСУ нанесли повторный артудар по Запорожской АЭС
  • РИА Новости

«Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершён повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что артснаряды попали на промплощадку атомной станции.

Характер и масштаб повреждений уточняется.

Ранее сообщалось, что на территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что группировку ПВО в регионе усилили после последней атаки со стороны ВСУ на территорию Запорожской АЭС.

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