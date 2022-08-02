В Запорожской области усилили ПВО после атаки ВСУ на территорию АЭС

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Радио России» заявил, что группировку ПВО в регионе усилили после последней атаки со стороны ВСУ на территорию Запорожской АЭС.

«Сейчас система ПВО России в постоянном режиме боевой готовности, усилена группировка ПВО, для того чтобы ничего не долетало до АЭС. Потому что мы видим и удары, и использование непосредственно дронов-камикадзе с килограммами взрывчатки, и обстрелы из РСЗО, обстрелы из тяжёлой артиллерии — всё это применяется», — цитирует его ТАСС.

Член совета отметил, что атаки ВСУ по АЭС говорят об агонии режима президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, что украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Реакторная часть АЭС не пострадала.