Украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС 

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Украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы городской администрации.
Украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС 
  • globallookpress.com

«Сегодня Киев совершил атаку на Запорожскую АЭС при помощи ударных БПЛА», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что атаки продолжаются.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на местные власти, с Запорожской АЭС «всё хорошо».

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