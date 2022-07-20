Украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС
Украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы городской администрации.
- globallookpress.com
«Сегодня Киев совершил атаку на Запорожскую АЭС при помощи ударных БПЛА», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что атаки продолжаются.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на местные власти, с Запорожской АЭС «всё хорошо».
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