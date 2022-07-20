Украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую АЭС

Украинские ударные беспилотники совершили атаку на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы городской администрации.

globallookpress.com