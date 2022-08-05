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На территории Запорожской АЭС произошёл пожар после обстрела ВСУ

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На территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.
На территории Запорожской АЭС произошёл пожар после обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Энергодара.

По её информации, на территории Запорожской атомнной электростанции были оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков АЭС.

В администрации добавили, что на месте обстрела произошёл пожар. На место прибыли пожарные.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что группировку ПВО в регионе усилили после последней атаки со стороны ВСУ на территорию Запорожской АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что организация согласовывает с Россией и Украиной поездку делегации на Запорожскую АЭС.

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