На территории Запорожской АЭС произошёл пожар после обстрела ВСУ

На территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военно-гражданскую администрацию Энергодара.

По её информации, на территории Запорожской атомнной электростанции были оборваны две линии электропередачи, подводящие электроэнергию к открытому распределительному устройству мощностью 750 кВт, необходимому для обеспечения энергией и безопасного функционирования энергоблоков АЭС.

В администрации добавили, что на месте обстрела произошёл пожар. На место прибыли пожарные.

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов ранее заявил, что группировку ПВО в регионе усилили после последней атаки со стороны ВСУ на территорию Запорожской АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что организация согласовывает с Россией и Украиной поездку делегации на Запорожскую АЭС.