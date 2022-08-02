МАГАТЭ согласовывает с Россией и Украиной поездку на Запорожскую АЭС
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«Ситуация очень сложная. Поездка туда очень сложна, потому что требует понимания и сотрудничества ряда сторон. Конечно, это Украина. В то же время АЭС занята Россией, и я должен обсуждать поездку со всеми, особенно с теми, кто контролирует станцию», — цитирует его ТАСС.
По его словам, организация продолжает предпринимать усилия по достижению договорённостей о визите.
«Мы пытаемся всё это согласовать, особенно с Россией и Украиной», — добавил Гросси.
Ранее в Запорожской области рассказали об угрозах украинских военных работникам МАГАТЭ.