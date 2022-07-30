В Запорожской области рассказали об угрозах украинских военных работникам МАГАТЭ

Украинские военные создают прямые угрозы сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые планируют приехать с проверкой на Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Речь идёт о дестабилизации ситуации на АЭС, о вызове там техногенной катастрофы и обвинении в этом России: «Так как вы там стоите, значит, вы виноваты». Примерно это хочет режим Зеленского заявить», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Рогов добавил, что украинские военные «кошмарят» МАГАТЭ, не позволяя осуществить проверку атомной электростанции.

«Обратите внимание, они даже доходят до прямых угроз непосредственно сотрудникам МАГАТЭ, что те не имеют права туда ехать, что это опасно, что это чревато», — подчеркнул он.

Также Рогов назвал Польшу, США и Британию соучастниками того, чего украинские военные пытаются добиться по отношению к Запорожской АЭС.