МО России: АЭС в Энергодаре осталась частично обесточена из-за обстрела ВСУ

После обстрела украинскими войсками Энергодара атомная электростанция оказалась частично без водоснабжения и обесточена, заявили в Минобороны России.

«В результате обстрелов в городе Энергодар частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока №3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока №4», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что также при обстреле был повреждён водородопровод. Это стало причиной факельного возгорания на водородной станции.

Пожар был оперативно ликвидирован аварийными службами.

Ранее сообщалось, что на территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Позже украинские войска нанесли повторный артиллерийский удар по АЭС.