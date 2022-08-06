ВГА Запорожья: из-за удара ВСУ по АЭС свыше 10 тысяч человек остались без света

Более 10 тыс. жителей Запорожской области остались без электричества после удара по территории Запорожской АЭС со стороны украинских военных. Об этом ТАСС сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

«Свыше 10 тыс. жителей без электричества, два района обесточены», — рассказал он.

Он также выразил надежду, что уже ночью электричество может появиться в области.

Как ранее сообщалось, 5 августа на территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Позже украинские войска нанесли повторный артиллерийский удар по АЭС.

После обстрела украинскими войсками Энергодара Запорожская атомная электростанция оказалась частично без водоснабжения и обесточена. Также при обстреле был повреждён водородопровод. Это стало причиной факельного возгорания на водородной станции.