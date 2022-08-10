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Ульянов: гендиректор МАГАТЭ прервёт отпуск для выступления в Совбезе ООН по теме ЗАЭС

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, видимо, решил прервать отпуск в пользу выступления в Совбезе ООН с докладом о ситуации вокруг Запорожской АЭС, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».
Ульянов: гендиректор МАГАТЭ прервёт отпуск для выступления в Совбезе ООН по теме ЗАЭС
  • AP
  • © Hiro Komae

«Я связался с коллегами из секретариата. Они подтвердили, что господин Гросси, понимая значимость этого мероприятия... видимо, решил прервать отпуск и, видимо, будет выступать в Совете Безопасности с докладом», — цитирует его ТАСС.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что Вооружённые силы Украины в ночь на 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган».

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.

Также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предположил, что украинские военные сознательно обстреливают ЗАЭС, пытаясь заставить Россию вывести оттуда своих военных.

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