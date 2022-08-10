Власти Запорожской области заявили, что ВСУ сознательно обстреливают ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские военные сознательно обстреливают ЗАЭС, пытаясь заставить Россию вывести оттуда своих военных.

Рогов назвал обстрелы Запорожской АЭС «неприемлемыми».

«Выход из ситуации мы видим в следующем: это беспрепятственный допуск наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, над чем мы давно и активно работаем, и дальнейшее освобождение постукраинского пространства», — сказал он РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что сознательные обстрелы ВСУ представляют угрозу ядерной безопасности для европейских стран.

По его мнению, киевские власти перекладыванием ответственности за обстрелы ЗАЭС на Россию стремятся оградить себя от последствий в случае возникновения серьёзных проблем на станции.

Ранее в военно-гражданской администрации Энергодара сообщили, что Вооружённые силы Украины в ночь на 7 августа обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган».

Замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.

Также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.