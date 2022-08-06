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Минобороны предупредило о последствиях в случае аварии на Запорожской АЭС из-за атак ВСУ

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Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.
Минобороны предупредило о последствиях в случае аварии на Запорожской АЭС из-за атак ВСУ
  • РИА Новости

Мизинцев обратил внимание на то, что украинские войска регулярно и намеренно осуществляют обстрелы территории ЗАЭС и таким образом создают реальную угрозу ядерной безопасности не только Украины, но и Европы.

«В случае аварии на Запорожской АЭС произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая по масштабам радиоактивного загрязнения значительно превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме», — сказал он.

По его словам, в зоне радиационного заражения в случае катастрофы окажется население ряда регионов Украины, ДНР, ЛНР, приграничных районов России и Белоруссии, а также Молдавии, Болгарии и Румынии. 

Как ранее сообщалось, 5 августа на территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Позже украинские войска нанесли повторный артиллерийский удар по АЭС.

После обстрела украинскими войсками Энергодара Запорожская атомная электростанция оказалась частично без водоснабжения и обесточена. Также при обстреле был повреждён водородопровод. Это стало причиной факельного возгорания на водородной станции.

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