В ВГА Энергодара рассказали о ночном обстреле Запорожской АЭС со стороны ВСУ

Вооружённые силы Украины ночью обстреляли Запорожскую АЭС из РСЗО «Ураган». Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Энергодара.

«Сегодня ночью вооружённые формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 мм», — приводит РИА Новости слова представителя администрации города.

Отмечается, что осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.

Ранее замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий выразил обеспокоенность, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ могут привести к катастрофе.

Также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

Министерство обороны России назвало удары Вооружённых сил Украины по территории Запорожской АЭС ядерным терроризмом.