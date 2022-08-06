Минобороны назвало удары ВСУ по территории Запорожской АЭС ядерным терроризмом

Министерство обороны России считает удары Вооружённых сил Украины по территории Запорожской АЭС ядерным терроризмом.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«В соответствии с международной конвенцией, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 13 апреля 2005 года, указанные преступные действия украинских властей расцениваем как ядерный терроризм», — заявили в Минобороны.

Также начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев предупредил, что в случае аварии на Запорожской атомной электростанции из-за атак Вооружённых сил Украины произойдёт глобальная техногенная катастрофа, которая превысит масштабы последствий аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

5 августа на территории Запорожской атомной электростанции произошёл пожар после очередного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины. Позже украинские войска нанесли повторный артиллерийский удар по АЭС.

После обстрела украинскими войсками Энергодара Запорожская атомная электростанция оказалась частично без водоснабжения и обесточена. Также при обстреле был повреждён водородопровод. Это стало причиной факельного возгорания на водородной станции.