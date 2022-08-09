«Дружба» остановлена: почему Украина прекратила транзит нефти из России в Европу

Украина остановила прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба» в сторону Венгрии, Чехии и Словакии. Это произошло после того, как в конце июля Киев не смог получить от Москвы платёж за транзит энергосырья. Европейские банки стали блокировать соответствующие операции на фоне введения седьмого пакета санкций ЕС против России. Примечательно, что ещё в мае на Украине звучали предложения перекрыть южную нитку «Дружбы» и таким образом наказать Венгрию за нежелание отказываться от российской нефти. Вместе с тем, как отмечают эксперты, остановка транзита может серьёзно ударить и по Чехии со Словакией, которые поставляют вооружения Киеву, а также негативно сказаться на экономике ЕС в целом.

Поставки российской нефти в Европу через территорию Украины по трубопроводу «Дружба» прекратились. Об этом во вторник, 9 августа, заявил советник президента компании «Транснефть» Игорь Дёмин.

«Укртранснафта» полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке «Дружбы» 4 августа в 6:10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается», — цитирует Дёмина РИА Новости.

По его словам, украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти из России на условиях стопроцентной предоплаты. Между тем в конце июля при проведении платежа за транзит сырья в августе деньги были возвращены на счёт «Транснефти».

«Газпромбанк», обслуживающий платежи, уведомил нас, что платёж возвращён в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций», — добавил Дёмин.

Как уточнили в «Транснефти», в новом регламенте ЕС был уточнён порядок контроля трансграничных платежей из России. Так, на данный момент европейские банки больше не могут самостоятельно принимать решение о возможности проведения той или иной операции. Организациям нужно подтверждение того, что транзакция не входит в число запрещённых, а для этого необходимо получить разрешение от национального уполномоченного госоргана.

«Ситуация осложняется тем, что европейские регуляторы пока не сформировали единую позицию по алгоритму действий для банков различных юрисдикций, а также не выработали порядок выдачи указанных разрешений», — уточнили в «Транснефти».

Компания уже проинформировала о сложившейся ситуации Минэнерго РФ, «Укртранснафту» и российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении Чехии, Венгрии и Словакии. Также «Транснефть» направила обращение в «Газпромбанк» и сейчас прорабатывает альтернативные варианты проведения платежей за поставки нефти через Украину. В то же время Венгерская нефтегазовая компания MOL уже инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита по «Дружбе», сообщает РИА Новости.

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Мировые цены на нефть отреагировали ростом на сообщения об остановке транзита через территорию Украины. Так, в середине дня сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне дорожало на 1,8% — до $98,36 за баррель. По словам экспертов, инвесторы начали опасаться усиления дефицита углеводородов на европейском энергорынке.

«В обычном режиме Россия поставляет около 250 тыс. баррелей в сутки через южную часть «Дружбы». На этот маршрут приходится 10% от всего объёма российской нефти, импортируемой Евросоюзом. Поскольку транзит по северной ветке трубопровода продолжает работать, его в теории можно было бы использовать для перекачки нефти в Словакию, Чехию и Венгрию, но это довольно дорого и неэффективно», — объяснил RT аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

«Обвинить Россию»

О возможном перекрытии южной нитки трубопровода «Дружба» на Украине заговорили ещё в мае. Как отмечала тогда советник главы украинского Минэнерго Елена Зеркаль, на такой шаг стоило бы пойти, поскольку Венгрия не хочет отказываться от закупок российской нефти.

«В руках Украины есть прекрасный рычаг — это нефтепровод «Дружба»… Очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось. Но опять-таки это в руках правительства и президента — решать политические вопросы», — заявляла Зеркаль на Киевском форуме по безопасности.

В тот момент страны ЕС активно обсуждали возможность введения эмбарго на импорт российской нефти, однако Венгрия выступала категорически против и неоднократно блокировала принятие нового пакета санкций. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, подобные ограничения против Москвы в сфере энергетики были бы равносильны «атомной бомбе» для экономики республики.

В итоге ЕС пошёл навстречу Будапешту и решил запретить только морские поставки сырья из России, а трубопроводные — оставить без изменений. При этом одобренные меры должны вступить в силу только в декабре 2022 года.

«Во время обсуждения санкций венгры жёстко себя повели, но всё же отстояли право получать российскую нефть. Впрочем, в Евросоюзе, как всегда, сделали всё наполовину. Власти ЕС позволили Венгрии получать сырьё через «Дружбу», но не сняли санкции в отношении проведения транзакций, чем сейчас и воспользовалась Украина», — рассказал RT политолог Андрей Суздальцев.

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Как отметил специалист, санкции Запада уже не в первый раз становятся причиной перебоев с поставками российского энергосырья в Европу. Так, ранее Москва была вынуждена резко снизить прокачку газа по трубопроводу «Северный поток» из-за проблем с возвратом турбины Siemens «Газпрому». Оборудование не удалось вернуть в результате антироссийских ограничений Канады, где агрегат проходил техобслуживание.

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«Это не то санкционная запутанность, не то это чьё-то абсолютно целенаправленное решение… Двигатель лежит на заводе (в Канаде. — RT). С завода Siemens двигатель забрать не может. А другие двигатели подходят и уже подошли к тому моменту, когда надо производить капитальный ремонт. А в Канаду их уже не отправить. И ни на какой другой завод тоже не отправить», — объяснял ситуацию глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Позже Оттава по просьбе Берлина смягчила ограничения и отправила двигатель, но установка «застряла» во время транзита через Германию. Сейчас стороны не могут договориться по поводу гарантий и документов для транспортировки двигателя в Россию. Тем временем срок службы других турбин, за исключением одной, необходимых для работы «Северного потока», подошёл к концу. «Газпром» отключил их, поскольку не может отправить в ремонт.

Ситуацию при этом дополнительно усугубляют действия Киева, считает Андрей Суздальцев. Как напомнил специалист, ранее Украина закрыла один из входов в свою газотранспортную систему, в результате чего транзит российского газа в Европу через территорию страны сократился вдвое. Теперь аналогичное положение дел можно наблюдать и с поставками нефти, добавил эксперт.

«В настоящий момент Киев вредит странам, на которые опирается. Так, например, перекрытие «Дружбы» бьёт по Чехии и Словакии, которые поставляют на Украину оружие. Впрочем, это уже превращается в традиционную политику властей страны: самим перекрывать транзит и обвинить Россию в отсутствии поставок», — добавил Суздальцев.

По его словам, европейские власти, в свою очередь, только поощряют подобное поведение украинской стороны. Как пояснил эксперт, Брюсселю выгодно перекладывать свои ошибки в области энергетики на Москву и убеждать в этом собственных избирателей. Впрочем, продолжение такой политики может угрожать самому ЕС, уверен Суздальцев.

«С «Дружбой» проблема может решиться, если Евросоюз всё же вмешается в ситуацию, как это уже было с транзитом товаров в Калининград через Литву. Тогда ЕС признал, что транспортировка грузов из одного конца страны в другой не попадает под санкции. Здесь тоже нужно ждать заявлений от Брюсселя, так как за Венгрией законодательно закреплено право получения нефти по трубопроводу. Если никаких подвижек в этом плане не будет, остановка транзита нефти сейчас может тяжело сказаться на Европе», — заключил эксперт.