«Найти компромисс»: что может стоять за решением ЕС по транзиту в Калининградскую область

Решение Еврокомиссии не блокировать российский железнодорожный транзит через Литву в Калининград является проявлением реализма и здравомыслия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала публикацию ЕК разъяснений по санкциям в отношении РФ. В них, в частности, отмечалось, что рестрикции ЕС не распространяются на транзит грузов по железной дороге. Ранее Литва заявила о прекращении транзита ряда санкционных товаров из России с 18 июня. В Вильнюсе отметили, что действовали в соответствии с рекомендациями Брюсселя. Москва в ответ пообещала ввести против Литвы чувствительные контрмеры. По словам аналитиков, ЕК решила снять запрет на транзит, так как Брюссель не хочет дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Вместе с тем эксперты считают, что тема транзита в будущем может быть снова использована для давления на РФ.

Решение Еврокомиссии вывести из-под санкций железнодорожный транзит через Литву в Калининград является проявлением реализма и здравомыслия. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В настоящее время внимательно изучаем представленные Еврокомиссией разъяснения, анализируем их с точки зрения приоритетной задачи — всеобъемлющего жизнеобеспечения Калининградской области. Это решение, снимающее ограничения для определённой номенклатуры продукции, перевозимой железнодорожным транспортом, — проявление реализма и здравомыслия. Хотя вопросы по содержанию данного документа у нас остаются», — сказала Захарова.

Она добавила, что «российской стороной будет налажен плотный мониторинг того, как указанные шаги ЕС будут реализовываться на практике».

МИД РФ

РИА Новости

© Евгений Одиноков

Ранее Еврокомиссия опубликовала разъяснения по санкциям в отношении РФ. В соответствии с ними рестрикции Евросоюза не распространяются на железнодорожный транзит российских грузов в Калининград через Прибалтику.

«Данные указания подтверждают, что транзит санкционных товаров российскими операторами при помощи дорожных перевозок не разрешён мерами ЕС. Аналогичного запрета для железнодорожного транспорта не существует, что не снимает с государств-участников обязательств осуществлять эффективный контроль», — говорится в сообщении на сайте ЕК.

При этом, согласно инструкциям ЕК, транзитная страна должна будет контролировать объёмы железнодорожного транзита из РФ.

«Государствам-участникам надлежит удостоверяться в соответствии объёмов транзита историческим средним показателям за последние три года, отражающим, в частности, реальный спрос на товары первой необходимости в месте назначения, а также в отсутствии необычных потоков или структур торговли, которые могут способствовать обходу (ограничений. — RT). Транзит санкционных товаров и технологий военного и двойного назначения полностью запрещён в любом случае, вне зависимости от способа транспортировки», — заявили в ЕК.

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Еврокомиссия также подчеркнула «важность мониторинга двусторонних торговых потоков между Россией и Калининградской областью, чтобы санкционные товары не могли попасть на таможенную территорию ЕС».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал решение ЕК о разблокировке железнодорожного транзита первым шагом в урегулировании вопроса.

«Решение является только первым шагом в решении проблемы, требуется аналогичное решение и в части автомобильных перевозок», — написал Алиханов в Telegram-канале.

В свою очередь, решение ЕК прокомментировал и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«ЕС нехотя признал, что требования по транзиту в нашу Калининградскую область справедливы. Редкий случай, когда кретинизм и пещерную русофобию в Брюсселе победили просветы разума», — написал Медведев в своём Telegram.

«Нарушение всего и вся»

Напомним, 17 июня Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда санкционных товаров начиная с 18 июня. Об этом сообщил тогда губернатор региона Антон Алиханов.

Позже Министерство экономического развития Калининградской области опубликовало список товаров, которые подпали под запрет.

Антон Алиханов

РИА Новости

© Александр Кряжев

В список, в частности, вошли бытовая техника стоимостью более €750, музыкальные инструменты ценой более €1 тыс. за штуку, транспортные средства для перевозки людей по земле, воздуху или морю стоимостью более €50 тыс. (кроме машин скорой помощи), кресельные подъёмники, тяговые механизмы для фуникулёров, мотоциклы стоимостью более €5 тыс. каждый, а также аксессуары и запасные части к ним.

Кроме того, в перечне указаны промышленное оборудование, станки и машины для производств, стройматериалы, предметы роскоши, произведения искусства и антиквариат, инвентарь для игры в бильярд и боулинг, оборудование для гольфа. Также в список включили чистопородных лошадей, икру, трюфели, сигары и парфюмерию.

В целом, как отмечают аналитики, данный перечень повторял список санкционных товаров, которые нельзя поставлять в Россию странам ЕС.

Через несколько дней глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис уточнил, что такое решение Литва ввела после консультаций с Еврокомиссией и по её рекомендации.

Для компенсации транзита через Литву часть товаров в Калининградскую область пришлось направлять морским транспортом.

«Часть перевели на доставку морем, а освободившиеся мощности железной дороги загрузили неподсанкционными товарами. Транзит продолжается, корабли плавают», — отметил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Комментируя действия Вильнюса по ограничению транзита в Калининград, Антон Алиханов заявил, что они незаконны и могут иметь далеко идущие последствия для Евросоюза.

По его словам, Литва грубо нарушает взятые на себя обязательства, поэтому в качестве ответа может быть рассмотрен вопрос денонсации соглашений между Россией и Евросоюзом.

«Ущерб для экономик балтийских государств от потенциальных ответных мер может быть очень серьёзным. Он может просто разрушить некоторые отрасли экономики, которые раньше формировали значительную долю бюджетов этих стран. Транспорт — это краеугольный камень, на котором, в частности, стояла экономика Литвы, Латвии и Эстонии», — заметил глава региона.

В Москве действия Литвы назвали незаконными и беспрецедентными.

«Решение это действительно беспрецедентное. Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что действия Вильнюса являются элементом блокады российского региона.

В свою очередь, МИД РФ вызвал на Смоленскую площадь временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене. Ей был заявлен решительный протест в связи с «открыто враждебным» шагом Вильнюса по прекращению транзита большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область.

«Если в ближайшее время грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации через Литву не будет восстановлен в полном объёме, то Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов», — говорилось в комментарии Министерства иностранных дел РФ.

В свою очередь, Мария Захарова пообещала Литве последствия не в дипломатической, а практической плоскости, а секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что ответные меры РФ будут иметь «серьёзное негативное влияние» на литовских граждан.

Среди ответных мер, которые Россия могла ввести против ЕС и Литвы, временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь назвал уменьшение «на схожую пропорцию» транзита грузов, идущих в Евросоюз через российскую территорию. Антон Алиханов предложил ввести полный запрет на движение товаров между прибалтийскими республиками и Россией, за исключением транзита.

Нерешённая проблема

По мнению аналитиков, решение ЕК снять ограничение на железнодорожный транзит объясняется нежеланием Брюсселя идти на дальнейшее обострение конфликта с Россией.

«Евросоюз сам создал этот конфликт на пустом месте, поэтому считать это каким-то проявлением доброй воли никак нельзя», — заявил в беседе с RT эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Здание Еврокомиссии

Gettyimages.ru

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Аналитик также выразил опасение, что Литва может попытаться продолжить мешать транзиту, несмотря на рекомендации ЕС.

«Мы видим сейчас, что Литва периодически совершает провокационные действия, которые явно не были согласованы с её политическими патронами в ЕС. Кроме того, надо учитывать общий настрой литовского политикума — он радикально антироссийский. Поэтому возможность использовать Литву в антироссийской политике у Запада остаётся, и мы, скорее всего, увидим новые провокации с их стороны», — заявил Олег Неменский.

В свою очередь, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич отметил, что даже после появления разъяснений ЕК вопрос с транзитом всё равно остаётся нерешённым.

«ЕК, Брюссель готовы найти определённый компромисс. Но я бы пока не стал радоваться. В то время, когда мы читаем их документ, реально грузы всё равно пока не идут. Вот только тогда, когда губернатор Калининградской области доложит президенту о том, что всё в порядке и грузы пошли, можно будет сказать, что ситуация разрешилась», — говорит Межевич.

При этом эксперты полагают, что в перспективе Брюссель и Вильнюс могут вновь начать использовать транзит грузов в Калининград для шантажа Москвы.

«Проблема не решена, она остаётся, и, к сожалению, можно ожидать, что она вновь будет вставать на повестке дня в ближайшее время и в отдалённом будущем, так как Европа уже проявила свою необязательность по выполнению прежде взятых на себя обязательств. Они нарушили прежние договоры. Так что проблема остаётся на будущее», — заключил Олег Неменский.