«Мировые рынки лихорадит»: Путин предупредил о тяжёлых последствиях для Запада при отказе от российских нефти и газа

Использование Западом санкционной политики против России может привести к катастрофическим последствиям для глобального энергорынка, считает президент Владимир Путин. Как отметил глава государства, попытки Европы заместить сырьё из РФ уже привели к удорожанию энергии для рядовых потребителей в ЕС, в то время как ситуация в российском топливно-энергетическом секторе остаётся стабильной. Президент призвал отечественные компании быть готовыми к нефтяному эмбарго со стороны Евросоюза и перенаправлять экспорт углеводородов на перспективные рынки Юга и Востока. Как полагают эксперты, в настоящий момент у ЕС нет возможности заменить поставки из России, из-за чего регион может столкнуться с энергетическим коллапсом.

Попытки Европы заместить нефть и газ из России привели к ожидаемому результату — росту цен на углеводороды и удорожанию энергии для рядовых потребителей в ЕС. Об этом в пятницу, 8 июля, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Как отметил глава государства, ситуация в российском топливно-энергетическом секторе при этом остаётся стабильной даже в условиях беспрецедентного санкционного давления. Так, с начала 2022 года добыча нефти в стране увеличилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, а производство газа с января по май сократилось незначительно — всего на 2%.

«Всё это ещё раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к ещё более тяжёлым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке», — подчеркнул Путин.

На фоне призывов стран Запада отказаться от энергоресурсов из России «мировые рынки по-прежнему лихорадит», отметил президент. По его словам, угроза возникновения глобального дефицита углеводородов приводит ко всё новым колебаниям стоимости нефти.

«Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны — экспортёры нефти нарастить объёмы её добычи, но глобальный энергорынок… не терпит суеты никакой. Уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», — рассказал российский лидер.

Владимир Путин, в частности, напомнил, как в своё время западные страны сделали ставку на зелёную энергетику. Это, в свою очередь, обернулось падением инвестиций в нефтегазовую отрасль и стало одной из причин наблюдаемого сегодня повышения цен на углеводороды.

РИА Новости

© Владимир Песня

Тем не менее на Западе пока продолжают вводить всё новые экономические санкции в отношении Москвы. Так, ранее Евросоюз одобрил запрет на импорт российской нефти. Владимир Путин призвал национальные компании быть готовыми к такому решению ЕС.

«Реагируя на текущие вызовы, мы должны ритмично работать и над реализацией долгосрочных планов развития отрасли. Среди ключевых приоритетов: наращивание инфраструктуры для роста газификации российских регионов, а также для диверсификации экспорта на перспективные рынки Юга и Востока», — заявил Путин.

В настоящий момент правительство России уже прорабатывает варианты развития железнодорожной, морской и трубопроводной инфраструктуры для поставок нефти и нефтепродуктов в дружественные страны. Одновременно власти изучают возможности по наращиванию экспорта газа в восточном направлении, рассказал президент.

«Коллапс в Европе»

Как отметил в беседе с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, у Европы сегодня физически нет возможности заместить российское сырьё. Во многом это связано с высокой долей РФ на энергетическом рынке ЕС, уверен эксперт. Так, согласно последним оценкам Евростата, в 2020 году Москва обеспечивала 41% потребностей региона в газе и 37% — в нефти.

Также по теме Впервые за четыре месяца: почему цены на газ в Европе превысили $1750 за тысячу кубометров На торгах в понедельник, 4 июля, цены на газ в Европе впервые с начала марта превышали $1750 за 1 тыс. куб. м. Участники рынка...

«Любые альтернативы, включая нефть из ОАЭ или Норвегии, а также СПГ из США, сталкиваются с вопросом дефицита. Речь идёт либо о нехватке самого сырья, поскольку нельзя быстро получать такие же объёмы, которые дают пять российских газопроводов или нефтепровод «Дружба», либо о нехватке транспорта из-за отсутствия флота для провозки таких крупных объёмов», — пояснил Деев.

Кроме того, на сегодняшний день даже у стран ОПЕК не хватит мощностей для замены российского топлива на европейском рынке. Таким мнением с RT поделился специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Даже с учётом расширения добычи участниками сделки ОПЕК+ Европа не сможет получать прежние объёмы сырья при полном отказе от российской нефти. Все добытчики сейчас стараются закрыть собственные потребности и создать определённую подушку на ближайшие годы, поэтому цены для европейских стран могут быть крайне высокими с учётом острой необходимости в топливе», — рассказал эксперт.

РИА Новости

© Владимир Астапкович

Любопытно, что в текущих условиях «Большая семёрка» (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) обсуждает возможность установления потолка цен на нефть из России. Таким образом Запад хочет уменьшить прибыль Москвы от продажи углеводородов, о чём ранее заявлял американский президент Джо Байден. Впрочем, подобные инициативы могут ещё сильнее дестабилизировать рынок, считают специалисты.

«Во-первых, такие ограничения будут нарушением действующих долгосрочных контрактов, что приведёт к разрыву договоров и остановке поставок. Во-вторых, российская нефть (хоть и со скидкой, но всё равно выше предлагаемого Западом диапазона) пойдёт в Азию, где её с удовольствием будут покупать Индия и Китай, а также в Латинскую Америку. То есть инициатива G7 может привести только к нефтяному коллапсу в Европе», — предположил Николай Вавилов.

Отметим, что в мае Россия уже вышла на первое место среди поставщиков углеводородов в Китай, опередив Саудовскую Аравию. Помимо этого, заметно увеличились поставки сырья в Индию, и на данный момент проектируется «Пакистанский поток» для экспорта газа в южном направлении.

«В целом никаких серьёзных проблем с продажей сырья Азии у России нет и не будет, поскольку БРИКС сейчас становится полноценной альтернативой НАТО и ЕС, особенно с учётом желания многих стран вступить в этот союз. Соответственно, и расчёты будут проводиться с учётом пожеланий всех сторон, а за копейки энергоресурсы просто не будут продаваться», — заключил Вавилов.