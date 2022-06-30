«Мера, направленная против них самих»: Новак предостерёг страны G7 от введения потолка цен на нефть из России

Участники сделки ОПЕК+ утвердили планы по увеличению нефтедобычи в августе на 648 тыс. баррелей в сутки. По словам вице-премьера Александра Новака, инициатива поможет сбалансировать спрос и предложение на глобальном рынке энергосырья в летний сезон. Впрочем, как полагает замглавы правительства, определённые риски для отрасли сегодня представляют планы G7 ограничить цены на российскую нефть. Подобные идеи чреваты возникновением дефицита углеводородов в мире и резким удорожанием топлива, считает Новак. Эксперты уверены, что введение ценового потолка принесёт больше ущерба самим странам Запада, чем России, которая уже переориентирует поставки на Восток.

В четверг, 30 июня, страны — участницы соглашения ОПЕК+ утвердили параметры добычи нефти в августе. По итогам переговоров представители государств решили оставить без изменений ранее согласованные планы и увеличить добычу нефти суммарно на 648 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщил после заседания вице-премьер России Александр Новак, на сегодняшний день страны-экспортёры выполняют условия сделки более чем на 100%. При этом запланированное увеличение нефтедобычи в июле и августе должно покрыть высокие объёмы потребления сырья в мире, считает зампред правительства.

«Мы обеспечим дополнительное предложение на рынке совместно для того, чтобы удовлетворить растущий спрос в летний сезонный период. И это обеспечит балансировку рынка», — рассказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны, включая Россию. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от обвалов.

Между тем на глобальном энергорынке сейчас сохраняется неопределённость в связи с санкциями США и ЕС против России, отметил Александр Новак. Также, по его словам, определённые риски представляет обсуждаемое странами G7 создание картеля покупателей для сдерживания цен на сырьё из РФ.

«Это очередная попытка вмешательства в рыночные механизмы, которая может приводить только к дисбалансу рынка, к дефициту рынка и энергоресурсов на рынке, что, в свою очередь, приведёт к росту цены и, соответственно, к оплате европейскими потребителями, в первую очередь из стран G7, по более дорогой цене энергоносителей на мировом рынке. На мой взгляд, это мера, направленная против них самих же», — подчеркнул Новак.

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Ранее стало известно о том, что «Большая семёрка» (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) изучает возможности установления предельных цен на нефть из России. Таким образом Вашингтон вместе с партнёрами и союзниками по всему миру хочет уменьшить прибыль Москвы от продажи углеводородов, о чём заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден.

«Мы дали поручение нашим командам работать над деталями ценовых лимитов на российскую нефть, чтобы снизить доходы (президента России Владимира. — RT) Путина и не навредить американцам и другим людям на заправках… Мы и Запад не будем обеспечивать страховку российским судам на перевозку нефти, так что у них будут огромные проблемы в её доставке клиентам», — цитирует РИА Новости главу Белого дома.

Согласно оценке Александра Новака, подобные инициативы со стороны Запада являются «непродуманными и экономически необоснованными». Похожей точки зрения придерживается и руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников. По его мнению, введение ценового потолка принесёт больше ущерба самим западным странам, чем России.

«Подобная задумка едва ли жизнеспособна, как и любая другая идея по регулированию цен на глобальный товар директивным путём. Если попытка введения потолка всё же будет сделана, это приведёт к увеличению скидки на российскую нефть и одновременному росту мировых цен, из-за чего расходы западных потребителей только вырастут», — пояснил Мельников.

Топливный разворот

Как полагают в Кремле, риски для России в этом случае существуют. Впрочем, выход из ситуации есть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Байден говорил о том, что они заблокируют страховку нефтеналивных судов, танкеров... Да, для одних покупателей это создаст дополнительные проблемы, для других покупателей это создаст меньшие проблемы, и продолжится переориентировка маршрутов транспортировки нефти… Рынок нефти достаточно многообразный, и если одно направление по каким-то причинам блокируется, то, соответственно, она направляется в другом», — подчеркнул представитель Кремля.

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Напомним, США уже ввели полное эмбарго на импорт российской нефти, а в Европе соответствующее ограничение начнёт действовать осенью. На этом фоне Россия в последние месяцы активно переориентирует экспорт сырья с Запада на Восток. В результате по итогам мая Москва вышла на первое место среди поставщиков углеводородов в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

«У нас уже достаточно большой объём нефти, доли нефти и нефтепродуктов переориентировался на азиатско-тихоокеанские рынки. Наша нефть и нефтепродукты с удовольствием покупаются. В целом мы обеспечиваем растущий азиатско-тихоокеанский спрос своими возможностями», — заявил Александр Новак.

Отметим, что Москва сегодня поставляет энергосырьё в Азию со скидками. Тем временем западным странам приходится покупать углеводороды у других поставщиков по завышенной стоимости, поскольку в мире сегодня нет свободных мощностей для полноценной замены российской нефти, отмечают специалисты.

«Сейчас Россия фактически уже переориентировалась на восточные рынки, а на Европу приходится меньшая доля наших поставок. В конечном итоге ЕС и так останется без российской нефти. Причём это может произойти даже быстрее, чем они установят обсуждаемый потолок цен», — предположил в беседе с RT директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.